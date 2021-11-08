MSI представляет игровые компьютеры с процессорами Intel Core 12-го поколения

8 ноября 2021, 11:15

Помимо пользователей, которые собирают компьютеры своими руками, есть и те, кто предпочитают уже готовые системы.

Для последних компания MSI предлагает полноценную линейку игровых компьютеров, гармонично сочетающих высокую производительность, стильную эстетику, широкую функциональность и удобство использования. Специалисты MSI уже позаботились об оптимизации аппаратных и программных компонентов – вам остается лишь нажать на кнопку питания и запустить любимую игру.

Новые игровые компьютеры MSI оснащаются процессорами Intel 12-го поколения (кодовое название – Alder Lake). Изготовленные по техпроцессу Intel 7, эти чипы обладают гибридной архитектурой и сочетают в себе ядра двух типов: производительные и эффективные. По сравнению со своими предшественниками они могут похвастать увеличенной скоростью под многопоточными и игровыми нагрузками – преимущество достигает 47% и 13%, соответственно. Кроме того, компьютеры MSI с процессорами серии K поддерживают память DDR5, чья скорость чтения на 60% выше, чем у памяти DDR4. Это будет большим подспорьем для игровых приложений.



Игровые компьютеры MSI с процессорами Intel 12-го поколения поставляются с операционной системой Windows 11 и поддерживают все ее новые функции, включая Direct Storage (ускоренный обмен данными с накопителями) и Auto HDR (повышение качества SDR-контента до уровня HDR). Процессоры Intel 12-го поколения с разблокированным множителем частоты доступны в сериях MEG Aegis Ti5, MEG Trident X и MAG Codex X5. Эти подлинно геймерские платформы открывают любителям компьютерных игр поистине безграничные возможности.



Флагманская модель MEG Aegis Ti5 12th оснащается процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой NVIDIA RTX 3090, за стабильную работу которых отвечает эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling 4. Оригинальной особенностью компьютера является геймерский контроллер, с помощью которого можно быстро менять режим работы системы и выводить пользовательские изображения на ЖК-экран.



Компактные компьютеры серии Trident также получили процессоры Intel 12-го поколения, несмотря на трудности, связанные с организацией надлежащего охлаждения в миниатюрном корпусе. Благодаря увеличенным радиаторам, чья площадь теплорассеивания на 26% больше, чем в моделях предыдущего поколения, эксклюзивная система охлаждения Silent Storm 3 гарантирует стабильную работу устройства под игровыми нагрузками.

Серия Codex пользуется популярностью в среднем рыночном сегменте. Модель MAG Codex X5 12th может похвастать агрессивным дизайном, большой стеклянной боковой панелью и гибко настраиваемой красочной подсветкой. В аппаратную конфигурацию компьютера могут входить процессор Intel Core i9-12900K и видеокарта NVIDIA RTX 3090, что гарантирует высочайшую производительность в любых приложениях. Для комфортной игры через интернет имеются скоростные сетевые интерфейсы: проводной 2.5G Ethernet и беспроводной Wi-Fi 6E.