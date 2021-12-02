MSI представляет новейшие игровые компьютеры с процессорами Core 12-го и DDR5

2 декабря 2021, 9:15

Компания MSI, ведущий мировой разработчик компьютерных решений для геймеров и профессионалов, представляет новые продукты, в которых нашли воплощение самые передовые технологии.

Это – игровые компьютеры MSI с процессорами Intel 12-го поколения (кодовое название – Alder Lake), которые обладают гибридной архитектурой и сочетают в себе ядра двух типов: производительные и эффективные. По сравнению со своими предшественниками они могут похвастать увеличенной скоростью под многопоточными и игровыми нагрузками – преимущество достигает 55% и 13%, соответственно. Кроме того, компьютеры MSI с процессорами серии K поддерживают память DDR5, чья скорость чтения на 60% выше, чем у памяти DDR4. Также в них реализована шина PCIe 5.0 и передовые сетевые интерфейсы 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E. Что касается программной поддержки, то специалисты MSI обновили приложения MSI Center и MSI App Player: первое служит для настройки параметров компьютера, а второе – для запуска на платформе ПК мобильных игр.Флагманская модель MEG Aegis Ti 5 12th оснащается новейшим процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой NVIDIA RTX 3090. Стабильную работу компонентов гарантирует система охлаждения Silent Storm Cooling 4, подразумевающая разделение корпуса на изолированные отсеки. Специалисты MSI расширили функциональность контроллера Gaming Dial – теперь с его помощью пользователь может быстро переключаться между различными игровыми утилитами.Компьютер MEG Trident X 12th подойдет геймерам, ценящим портативные устройства. Объем его корпуса – всего 10 л, а в аппаратную конфигурацию входят процессор Intel Core 12-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 и память DDR5-4800. В устройстве реализована эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling.В модели MAG Codex X5 12th используются видеокарта NVIDIA GeForce и процессор Intel Core 12-го поколения. Водяная система охлаждения и оптимизированная конфигурация воздушных потоков позволяют компонентам проявить весь свой скоростной потенциал, предохраняя их от перегрева. Компьютер выделяется красивым дизайном за счет прозрачной боковой панели из закаленного стекла и полноцветной подсветки Mystic Light.Доступность продуктов зависит от региона. Подробности уточняйте в региональном представительстве MSI.