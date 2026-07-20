Материнские платы MSI обеспечивают поддержку DDR5-8000+ для памяти на чипах CXMT

20 июля 2026, 17:45

Компания MSI объявила о полной оптимизации материнских плат серии Intel 800 для работы с модулями памяти DDR5 на чипах CXMT (ChangXin Memory Technologies) DRAM.

После целенаправленной настройки памяти в BIOS материнские платы MSI Z890 обеспечивают стабильную работу с частотой DDR5-8000+ на модулях с чипами CXMT — от флагманских оверклокерских решений до массовых плат с 4 слотами DIMM.

Модули DDR5 на чипах CXMT стремительно завоевали популярность благодаря выгодному соотношению цены и производительности, однако их частотный потенциал исторически уступал продуктам признанных производителей DRAM. Причина этого разрыва определяется не столько самим кремнием полупроводников, сколько тем, насколько хорошо прошивка материнской платы умеет с ним работать. Именно эту задачу взяла на себя MSI: компания разработала специализированные алгоритмы тренировки памяти и оптимизацию таймингов для чипов CXMT, подтвердив результаты строгим нагрузочным тестированием.MEG Z890 UNIFY-X (2 слота DIMM): DDR5-8600 с таймингами 46-56-56-134 в связке с процессором Intel Core Ultra 5 245K и двумя модулями по 24 ГБ на чипах CXMT (итого 48 ГБ) — прошла тест MemTest с нагрузкой свыше 100% и продолжила стабильную работу после завершения теста.PRO Z890-S WIFI (4 слота DIMM): DDR5-8200 с таймингами 44-56-56-132 в связке с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus и двумя модулями по 16 ГБ на чипах CXMT — аналогичным образом прошла тест MemTest с нагрузкой свыше 100% и продолжила стабильную работу после завершения теста.Этот результат на платформе Intel завершает картину, начатую MSI на AMD, — компания первой среди производителей материнских плат публично преодолела давно устоявшуюся планку DDR5-6800 для памяти на чипах CXMT. Теперь, когда оптимизации реализованы и на Intel, и на AMD, пользователи могут рассчитывать на стабильную поддержку памяти CXMT лучшего в своем классе со стороны материнских плат MSI.Эти оптимизации также интегрируются в MEMORY TRY IT — функцию MSI для разгона памяти одним кликом. Вместо того чтобы вручную подбирать частоты, напряжения и десятки параметров таймингов, пользователям достаточно выбрать в BIOS один из подтверждённых профилей — и высокочастотная производительность памяти становится доступной каждому, а не только опытным оверклокерам. По мере продолжения валидации в профили будут добавляться более высокие частоты.