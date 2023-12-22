Материнские платы MSI теперь поддерживают до 256ГБ оперативной памяти

22 декабря 2023, 16:45

В начале года компания MSI объявила о том, что ее материнские платы стали первыми поддерживать оперативную память объемом 192ГБ.

Сегодня мы рады сообщить о достижении новой вехи: теперь платы MSI с четырьмя слотами DIMM способны работать с 256ГБ памяти, а модели с двумя слотами DIMM – со 128ГБ. Это открывает перед компьютерными энтузиастами новые возможности по сборке высокопроизводительных конфигураций, ориентированных на многозадачность.



Данное достижение является результатом тесного сотрудничества MSI с ведущими производителями оперативной памяти. Его удалось добиться с использованием модулей Kingston FURY Renegade DDR5 объемом 64 ГБ каждый. Передовая технология изготовления чипов 1β от Micron позволила до беспрецедентного уровня увеличить емкость модулей для ПК с двухканальной архитектурой памяти.

Специалисты MSI работают над тем, чтобы максимально расширить совместимость материнских плат MSI с различными модулями памяти для поддержки объема в 256ГБ.