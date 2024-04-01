Материнские платы MSI теперь поддерживают до 256 ГБ памяти

1 апреля 2024, 11:45

В конце прошлого года компания MSI заявила о том, что некоторые ее материнские платы стали поддерживать беспрецедентно большой объем оперативной памяти – до 256 гигабайт.

Теперь эта поддержка реализована в еще большем числе моделей как для процессоров Intel, так и для процессоров AMD: пользователи, желающие улучшить производительность компьютера в многозадачном режиме, могут установить до 256 ГБ оперативной памяти при наличии четырех слотов DIMM и до 128 ГБ при двух слотах DIMM.Что касается процессоров Intel, то поддержка указанных объемов памяти DDR5 доступна на материнских платах MSI серий 700 и 600, для этого нужно лишь обновить прошивку BIOS. Специалисты MSI сейчас активно над ней работают, и для некоторых моделей ее уже можно скачать. Для остальных моделей соответствующие версии BIOS появятся чуть позже в марте.