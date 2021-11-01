MSI представляет новую серию материнских плат Z690

1 ноября 2021, 16:15

Компания MSI – ведущий производитель компонентов для сборки ПК – с гордостью представляет новые материнские платы Z690 на базе процессоров Intel Core 12 поколения.Новый Intel Core 12-го поколения – первый процессор, в котором используется гибридная архитектура и технология Intel 7. В связи с этим, все системные платы MSI Z690 прошлитщательный апгрейд, главными особенностями которого являются шина PCIe 5.0 и память стандарта DDR5. Так, благодаря линиям PCIe 5.0 пропускная способность материнских плат Z690 составляет 128 Гбит/с – в два раза быстрее материнских плат прошлого поколения. Что касается памяти, то ее производительность на системных платах Z690 можно увеличить на целых 30% с помощью настройки MSI OC LAB и технологии Memory Boost.Новые процессоры нуждаются в мощных фазах питания. По этой причине игровые линейки материнских плат MSI Z690 обладают по меньшей мере 16-фазной цифровой системой питания Duet Rail и 8-ми контактными коннекторами, что помогает достичь стабильной подачи тока на процессор. Более того, платы MSI Z690 оснащены печатной платой серверного уровня с медными слоями толщиной в 2 унции, благодаря которым удаётся обеспечить более высокую скорость передачи данных. (*1) Системные платы MSI Z690 могут также похвастаться улучшенной системой охлаждения. Так, все новые платы обладают увеличенным радиатором, термопрокладками K7 и технологией M.2 Shield Frozr. При этом материнские платы серии MEG и MPG имеют двухстороннюю систему охлаждения M.2, которая позволяет предотвратить троттлинг и обеспечить максимальную производительность накопителя.Материнские платы Z690 отвечают современным сетевым стандартам благодаря наличию 2.5 LAN порта для кабельного подключения. Также все материнские платы поддерживают суперскоростной Wi-Fi 6E. Что касается возможностей подключения сторонних устройств, то наличие фронтального порта Type-C призвано решить данную задачу. Вся линейка материнских плат имеет целых четыре M.2 слота под твердотельные накопители, три из которых имеют интерфейс M.2 Gen4 x4 для более скоростной передачи данных.Ряд обновлений появился в приложении MSI Center. Теперь в нем можно производить диагностику системы, а также восстанавливать резервные копии с устройств хранения данных. Заядлые геймеры также могут оценить новую функцию MIXER, с помощью которой можно объединить три световых эффекта, создав уникальный игровой образ.Как и прежде, линейка материнских плат MEG имеет ряд присущих только ей технологических особенностей. Во-первых, вся линейка имеет 19-фазную систему питания с максимальной силой тока 105А, которые облачены в алюминиевый корпус. Благодаря этому платы серии MEG эффективно рассеивают тепло и показывают отменную производительность. Более того, расширенный бэкплейт обеспечивает улучшенный теплообмен, усиливает слоты памяти и защищает печатную плату. Линейка MEG также имеет 5 встроенных слотов M.2, включая 4 разъема M.2 Gen4 x4 и 2 разъёма PCIe 5.0 x16, предоставляя возможность опытным пользователям выжать максимум производительности.Ещё больше возможностей открывает MEG Z690 ACE. Два разъёма PCIe 5.0 x16, два порта 2.5G LAN для кабельного подключения у интернету, а также два разъёма на передней панели Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с - MEG Z690 ACE, несомненно, станет идеальным выбором для энтузиастов. Дизайн материнской платы имеет загадочно-черную оформление, украшенное 24 каратным золотом, которое будет сиять также ярко, как и победы в играх.Существенные обновления претерпела и серия MPG. Так, материнские платы MPG Z690 CARBON WIFI и MPG Z690 FORCE WIFI получили два разъёма PCIe 5.0 x16, целых пять встроенных слотов M.2, четыре из которых в формате Gen4 x4. Более того, обе материнские платы имеют мощную 18-фазную систему питания максимальной силой тока 75А, а MPG Z690 EDGE WIFI - 16-фазную зону VRM.MPG Z690 FORCE WIFI ярко выделяется на фоне других системных плат линейки MPG благодаря серебристо-белому цвету вставок, сочетание которых с черной печатной платой придаст вашему ПК неотразимый вид.Серия MAG создана для успеха! Данная линейка приятно удивит абсолютно новым милитаристским дизайном. Тем не менее, материнская плата MAG Z690 TORPEDO сохранит окраску синего цвета океана, так полюбившуюся фанатам серии.Помимо дизайна, серия MAG может похвастаться и новыми технологиями. Так, системные платы MAG Z690 TOMAHAWK WIFI и MAG Z690 TORPEDO получили 16-фазную систему питания Duet Rail с максимальной силой тока 70A. Добавьте к этому разъем PCIe 5.0 x16 и три слота M.2 Gen4 x4, и вы получите идеальные материнские платы для полного погружения в игры.