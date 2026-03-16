Материнские платы MSI для новых процессоров Intel серии Core Ultra 200S Plus

16 марта 2026, 16:15

Компания MSI представляет свежее поколение материнских плат, предназначенных для процессоров Intel серии Core Ultra 200S Plus.

Платы 800-й серии (Z890/B860/H810) станут надежной основной для сборки мощных компьютеров, способных раскрыть весь потенциал новейшей десктопной архитектуры Intel, которая обещает существенное повышение производительности по сравнению с предыдущими процессорами Core Ultra Series 2.



Благодаря эксклюзивным инновациям MSI, передовым интерфейсам и мощным системам питания, эти материнские платы гарантируют безупречную стабильность и высокую производительность для любого пользователя, будь то геймеры, авторы контента или энтузиасты компьютерных технологий. Отличительной особенностью новых моделей является технология EZ DIY, облегчающая самостоятельную сборку и обслуживание компьютера. Помимо серии Z890, MSI также представила новые модели серии B860 – для охвата еще большей целевой аудитории. Все эти платы совместимы с тремя только что выпущенными процессорами Intel: Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 5 250KF Plus.

Процессоры Intel Core Ultra 200S Plus обеспечивают значительный прирост производительности, повышенную эффективность и поддержку разгона. Обладая гибридной архитектурой, они насчитывают до 24 ядер (8 производительных P-ядер + 16 эффективных E-ядер) и достигают тактовой частоты в 5,5 ГГц. Четыре дополнительных E-ядра дают им преимущество над предшественниками как в играх, так и при многозадачной работе. По сравнению с предыдущим поколением новые процессоры Core Ultra 200S Plus обладают повышенной частотой P- и E-ядер (на 200 и 100 МГц, соответственно), а также дополнительными 6 мегабайтами кэш-памяти Smart Cache (L3) – и у модели Ultra 7, и у моделей Ultra 5. На 900 МГц выросла частота шины D2D, а поддерживаемая скорость памяти DDR5 увеличилась с 6400 до 7200 МТ/с. Все это означает более эффективную и быструю работу компьютера в целом.Такие архитектурные и частотные улучшения ведут к реальным выгодам: игровая производительность по сравнению с предыдущими десктопными процессорами Intel Core Series 2 из того же сегмента выросла на величину до 15%**. Дополнительные ядра будут также весьма полезными при многозадачной работе. Материнские платы MSI 800-й серии, в том числе с чипсетом Z890, являются полностью совместимыми с процессорами Intel Core Ultra 200S Plus и позволяют осуществить беспроблемный апгрейд.Аппаратные улучшения дополняет программная оптимизация в виде функции Intel Binary Optimization Tool, которая дает существенный прирост производительности в определенных играх. Кроме того, для гибкой настройки и оптимизации системы под игры и рабочие приложения по-прежнему доступны давно известные технологии Intel, такие как Intel Application Optimizer (APO), Intel Extreme Memory Profile (XMP) и Intel Extreme Tuning Utility (XTU).Материнская плата MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II, выполненная в форм-факторе ATX, совместима с новейшими процессорами Intel серии Core Ultra 200S Plus. Она обладает привлекательной ценой и предлагает передовые интерфейсы, включая PCIe 5.0, Thunderbolt 4 Type-C, 5G Ethernet и Wi-Fi 7, а также работает с памятью DDR5.Своим черно-зеленым оформлением плата гармонично дополнит разнообразные компьютерные сборки, от минималистичных до высокопроизводительных. 16-фазная система питания Duet Rail в сочетании с большим радиатором гарантирует стабильную подачу питания под тяжелыми нагрузками. Среди интерфейсов можно отметить Thunderbolt 4 и фронтальный порт USB-C 20 Гбит/с с электропитанием мощностью 27 Вт – для подключения и подзарядки современных гаджетов.Эксклюзивная технология EZ DIY облегчает сборку компьютерной системы. Например, крепление EZ PCIe Release позволяет извлекать видеокарту одним движением, а радиаторы EZ M.2 Shield Frozr II и защелки EZ M.2 Clip II – устанавливать твердотельные накопители в слот M.2 без применения инструментов. Для использования беспроводного модуля Wi-Fi предлагается удобная антенна EZ Antenna. Все это существенно поможет при самостоятельной сборке и опытным энтузиастам, и новичкам.Плата PRO Z890-S WIFI6E W разработана для корпоративных и обычных пользователей, которым требуется функциональность чипсета Intel Z890 по доступной цене. Ориентированная на профессиональные рабочие приложения, она может похвастать стабильным электропитанием (12-фазная система Duet Rail) и красивым дизайном в серебристо-белых тонах.Серия PRO в целом придерживается лаконизма в дизайне, поэтому PRO Z890-S WIFI6E W выполнена на белоснежной печатной плате, которая удачно дополнит современную рабочую станцию. При всем своем минимализме она является весьма удобной в эксплуатации и предлагает ряд элементов, упрощающих сборку. Например, крепление EZ PCIe Clip II увеличенного размера облегчает установку и извлечение видеокарты.На плате реализованы скоростные интерфейсы: сетевые Wi-Fi 6E и 2.5G Ethernet (контроллер Realtek), а также периферийный USB-C 20 Гбит/с (порты и спереди, и сзади).Выполненная на базе чипсета Intel B860, материнская плата B860M GAMING PLUS WIFI6E относится к среднему сегменту и предлагает оптимальное сочетание скорости, функциональности и цены в компактном форм-факторе mATX.Данная модель выделяется оригинальным дизайном с серебристыми металлическими элементами и голубыми акцентами. 12-фазная система питания Duet Rail гарантирует стабильную работу под любыми игровыми и профессиональными нагрузками.B860M GAMING PLUS WIFI6E оснащается интерфейсами Wi-Fi 6E, 5G Ethernet (контроллер Intel Killer) и USB-C 10 Гбит/с (спереди и сзади), что обеспечивает скоростное сетевое подключение и быстрый обмен данными с периферийными устройствами.