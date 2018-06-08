MSI объявляет о поддержке платами Z370/H370/B360/H310 процессора Core i7-8086K

8 июня 2018, 13:45

Компания MSI объявляет о том, что материнские платы MSI на чипсетах Z370/H370/B360/H310 полностью поддерживают новый процессор Intel Core i7-8086K, выпущенный к 40-летнему юбилею компании Intel.

Благодаря усилиям разработчиков компании MSI, целью которых является предоставление пользователям наилучших возможностей, владельцы геймерских материнских плат на чипсетах, перечисленных выше, смогут моментально испытать великолепную производительность процессора Intel Core i7-8086K без обновления BIOS. Это значит, что потребители избавлены от необходимости и неудобства обновления BIOS. Кроме того, компания MSI выпустила на своем официальном сайте новую версию BIOS, которая обеспечивает как поддержку нового процессора Intel, так и совместимость с другими моделями, чтобы пользователи могли добиться наилучшей производительности.Intel Core i7 8086K – это самый быстрый 6-ядерный процессор, а его базовая частота в 4,0 ГГц удовлетворит большинство пользователей, требующих высокой скорости. Кроме того, технология Intel Turbo Boost позволяет процессору увеличивать частоту до 5,0 ГГц, что придется по вкусу всем геймерам, ищущим экстремальной производительности.Все материнские платы MSI на чипсетах Z370/H370/B360/H310 предлагают функцию Core Boost, которая сочетает продуманную разводку с оптимизированной системой питания. Благодаря ей с максимальной точностью обеспечивается быстрое и стабильное питание процессора. Core Boost не только помогает осуществить поддержку многоядерных процессоров, но и создает идеальные условия для их работы.Кроме того, расширенная система питания и улучшенная разводка обеспечивают работу даже самых мощных процессоров Core i7 на полной скорости. Такое решение также способствует защите от перегрева и помогает держать температуру на низком уровне.Материнские платы MSI серий Z370/H370/B360/H310 определенно являются наилучшим выбором для настоящих геймеров, которые хотят получить наилучшую производительность от нового поколения 6-ядерных процессоров Intel.