Материнские платы MSI серий H370, B360 и H310

6 апреля 2018, 9:45

Компания MSI объявляет о готовности к выпуску продуктов на базе чипсетов Intel H370, B360 и H310.

Призванные удовлетворить растущий спрос на поддержку процессоров с еще большим количеством ядер в среднем и бюджетном сегментах рынка, новые материнские платы MSI, представленные в линейках Performance, Arsenal и Pro, предлагают уникальные инновации и высокую производительность для геймеров и профессиональных пользователей.



Кроме того, MSI представляет материнские платы серии Mining, которые предназначены специально для тех пользователей, которые занимаются добычей криптовалют. Реализованные в них эксклюзивные функции помогут повысить эффективность майнинга.



Большие радиаторы, карбоновые декоративные элементы и регулируемая подсветка Mystic Light придают материнской плате H370 Gaming Pro Carbon неповторимый внешний вид, поэтому она сумеет подарить геймерам яркие эмоции не только великолепной производительностью, но и стильным дизайном.



На материнских платах MSI можно увидеть встроенную подсветку Mystic Light, которая позволяет отобразить 16,8 миллионов различных оттенков и 17 красочных визуальных эффектов. Ей удобно управлять с помощью программного обеспечения для Windows или мобильного приложения для смартфонов и планшетов. Визуальные эффекты Mystic Light могут синхронизироваться с подсветкой совместимых устройств, таких как клавиатуры, мыши, наушники, которые доступны от крупнейших производителей, включая Corsair, Cooler Master и Kingston.



Молниеносно быстрая загрузка операционной системы и приложений – в том числе и ваших любимых игр – станет возможной благодаря портам Turbo M.2, которые позволят реализовать весь скоростной потенциал современных твердотельных накопителей. Они снабжены радиаторами M.2 Shield v2 – эксклюзивной системой охлаждения, предотвращающей перегрев и последующее падение производительности, а также защищающей подключенное устройство от физических воздействий.



Интерфейс USB 3.1 Gen2 реализован на материнских платах MSI с помощью контроллера Intel, который обеспечивает высокую и стабильную скорость обмена данными. Дополнительное ускорение дает эксклюзивная функция X-Boost.



Сочетание силы русского духа и инновационных технологий MSI воплощено в новой материнской плате B360M MORTAR ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Абсолютно новый взгляд на дизайн и использование высококачественных компонентов делают ее невероятно стабильным и надежным устройством.



Для того чтобы современный многоядерный процессор работал стабильно, требуется мощная система питания, которая, в свою очередь, нуждается в хорошем охлаждении. Именно поэтому на элементах системы питания установлены радиаторы увеличенного размера. Благодаря им материнские платы MSI защищены от перегрева, даже когда процессор работает под полной нагрузкой.



Специально для материнской платы B360M MORTAR ИЛЬЯ МУРОМЕЦ был создан BIOS в богатырской стилистике. Помимо стандартной комплектации, владельцы материнской платы получат уникальный дизайнерский ковер для мыши в единой стилистике с материнской платой.



Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора.



Специально для всех пользователей, которые занимаются добычей криптовалют, компания MSI выпустила материнские платы B360-F PRO и H310-F PRO, наделенные эксклюзивными функциями и позволяющие установить большое количество видеокарт: до 18 на B360-F PRO и до 13 на H310-F PRO. С помощью этих плат можно собрать максимально эффективную ферму для майнинга.



Чтобы обеспечить энергией мощную майнинговую систему, материнская плата MSI B360-F PRO оснащена пятью 24-контактными разъемами питания, а в комплект ее поставки входят четыре эксклюзивных адаптера, позволяющие легко подключить дополнительные блоки питания.



Майнинговые фермы на базе материнских плат MSI серии Mining могут использоваться без накопителей, таких как жесткие диски, а загружать операционную систему по сети. Это не только экономит средства на сборку подобных систем, но и обеспечивает дополнительный уровень информационной защиты.



Специально для моделей серии Mining была разработана оптимизированная система BIOS. При активированном по умолчанию режиме майнинга эти материнские платы обеспечат максимальную эффективность добычи криптовалют.



Материнские платы серии Mining предлагают функцию Mining Guard, которая заменит множество обычных средств управления процессом майнинга. Кроме того, у них есть кнопки сброса и включения/выключения системы, диагностические индикаторы EZ Debug, а также светодиоды, отражающие статус каждого слота PCI-E.

