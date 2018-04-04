ASUS представляет материнские платы на базе чипсетов Intel H370, B360 и H310

4 апреля 2018, 14:15

Выход в прошлом году процессоров Intel Core восьмого поколения наряду с мощной платформой Z370 стал знаковым событием для пользователей, использующих компьютеры для создания мультимедийного контента, редактирования видео и развлечений, в том числе для трансляции игровых сессий в реальном времени. Но задачи, где требуются возможности современных многоядерных процессоров, не ограничиваются высокопроизводительными вычислениями. Для решения многих современных задач достаточно ПК на базе процессора уровня Core i3, и именно для построения подобных систем предназначены материнские платы на базе чипсетов Intel H370, B360 и H310 – доступные по цене решения, в которых реализованы современные технологии и добавлена поддержка новых интерфейсов.

Данные устройства пополнили серию материнских плат ASUS 300, которые отличаются множеством эксклюзивных технологий, непревзойденной долговечностью и простотой в использовании.



Каждый компьютер в своем роде уникален, поэтому компания ASUS предложила пользователям выбор из множества моделей материнских плат в трех сериях: ROG Strix, TUF Gaming и Prime. И хотя каждая из этих линеек отличается характерным только для нее индивидуальным стилем, всех их объединяет философия ASUS, позволяющая компании вот уже почти 30 лет разрабатывать отличные материнские платы. Фирменные «ноу-хау» от ASUS можно найти буквально в каждом уголке материнской платы – от модуля стабилизации напряжения DIGI+, обеспечивающего высококачественное электропитание процессора, до оптимизированной разводки слотов памяти (технология OptiMem), которая сводит к минимуму наводки, гарантируя стабильность работы системы.



Обновленный UEFI BIOS позволяет пользователям гибко настраивать систему под конкретные требования. Наряду с интуитивно понятным интерфейсом для выбора параметров в нем теперь реализована функция поиска, которая позволяет быстро находить и изменять любые настройки. В новой версии UEFI BIOS можно сохранять профили с настройками конфигурации и делиться ими с другими пользователями. После обновления прошивки платы профили с настройками сохраняются.

Новые материнские платы на базе чипсетов H370, B360 и H310 позволяют еще более гибко настраивать работу системы охлаждения – это придется по вкусу и геймерам, и обычным пользователям. Для автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов охлаждения теперь можно воспользоваться данными температуры графического процессора совместимых видеокарт ASUS.

Функциональные возможности некоторых плат на базе чипсетов H370 и B360 превосходят возможности своих предшественников топ-уровня на основе чипсета Z370. Ряд моделей обладают не только встроенной поддержкой интерфейса USB 3.1 Gen 2 для подключения новейших периферийных устройств, но также и встроенным модулем Wi-Fi 802.11ac, который позволяет им без дополнительного оборудования работать с высокоскоростными беспроводными сетями нового поколения. Они также обладают поддержкой памяти Intel Optane, использование которой позволяет значительно ускорить стартовую загрузку системы.

В новинках серии Republic of Gamers (ROG) Strix следующего поколения учтены пожелания геймеров в отношении функциональности, заточенной под игры. Они созданы для достижения максимальной производительности и выполнены в обновленном кибер-дизайне. Серия ASUS Prime ориентирована на создание цифрового контента и повседневные задачи, предлагая множество современных возможностей для пользователей и футуристический дизайн. В новой линейке доступных геймерских плат ASUS TUF Gaming угадывается военный камуфляж. Для дополнения систем на основе плат этой линейки оригинальными компонентами и устройствами от многочисленных отраслевых партнеров был создан альянс TUF Gaming Alliance.