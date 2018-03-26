Представлена компактная материнская плата Supermicro C7Z370-CG-IW

26 марта 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Supermicro анонсировала и начала продажи своей новой материнской платы - C7Z370-CG-IW.



Новинка ориентирована на создание компактного, но в то же время производительного ПК.

Форм-фактор платы - Mini-ITX, а ее габариты – 170х170 мм.



В основе – набор системной логики Intel Z370 Express, что допускает использование здесь чипов Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151.



Плата работает с оперативной памятью DDR4, максимальным объемом – 32 ГБ.



Накопители могут быть подключены к четырем портам SATA 3.0. Предусмотрен также коннектор M.2 для SSD-накопителя.

В слот PCIe 3.0 x16 пользователем может быть установлена видеокарта.Интерфейсная панель примечательна четырьмя портами USB 3.0, а также одним USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C. Кроме того, есть интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.Стоимость новинки - $250-260.