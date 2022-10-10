Встречаем материнские платы MSI Z790 и процессоры Intel Core 13-го поколения

10 октября 2022, 14:45

Компания MSI объявляет о выходе материнских плат на базе чипсета Z790, предназначенных для новейших процессоров Intel Core.

Представленные в виде четырех серий (MEG, MPG, MAG и PRO), платы MSI Z790 в сочетании с процессорами Intel Core 13-го поколения призваны обеспечить новый уровень производительности, эффективности и гибкости использования для геймеров, профессионалов и всех прочих пользователей.



Как и их предшественники, процессоры Intel Core 13-го поколения изготавливаются по производственному процессу Intel 7 и воплощают в себе гибридную архитектуру. Число эффективных ядер было увеличено до 24, таким образом один процессор может выполнять до 32 вычислительных потоков одновременно. Немного увеличился объем кэша третьего уровня – до 36МБ, но еще более важным новшеством является официальная поддержка памяти DDR5 с частотой 5600МГц. В момент выхода серии в ней будет представлено три чипа: i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K.



В материнских платах MSI Z790 реализовано множество улучшений. Например, мощнее стала система питания Duet Rail: у флагманской модели MEG Z790 GODLIKE она насчитывает 26 фаз со 105-амперными силовыми модулями, а у бюджетной модели PRO – 16 фаз с 80-амперными силовыми модулями. Слоты M.2 снабжены двухсторонними радиаторами Shield Frozr, снижающими температуру твердотельных накопителей на 5%. Помимо аппаратных средств охлаждения имеются и программные – с помощью специальных утилит и интерфейса BIOS можно отрегулировать работу процессорного кулера и системных вентиляторов.



Все устройства на базе чипсета Z790 будут оснащаться беспроводным адаптером новейшего стандарта Wi-Fi 6E. Увеличено число слотов M.2 для твердотельных накопителей – вплоть до семи на плате MEG Z790 GODLIKE. Целый ряд полезных улучшений нацелен на компьютерных энтузиастов, собирающих системы своими руками. Это радиаторы M.2 Shield Frozr с магнитным и безвинтовым креплениями, фронтальный интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C с электропитанием по стандарту Power Delivery мощностью до 60 Вт, поддержка адресуемой подсветки второго поколения.



MEG Z790 GODLIKE – флагманская модель совершенно нового уровня. Ее система питания была усилена до формулы «26+2 фазы» с интеллектуальными силовыми модулями, рассчитанными на ток до 105 А. Также плата предлагает все нужное для эффективного охлаждения: алюминиевый кожух, U-образный радиатор с тепловой трубкой для силовых элементов, термопрокладки с теплопроводностью 7 Вт/(м·K).

В максимальной версии система питания у моделей MPG выполнена по схеме 19+1+1 фаза. Для охлаждения используется вспомогательный радиатор с тепловой трубкой. Слот PCIe работает в режиме PCIe 5.0. Кроме того, на моделях форм-фактора ATX применяются оригинальные радиаторы M.2 Shield Frozr с безвинтовым креплением. ATX-модели предлагают пять слотов M.2, причем у платы MPG Z790 CARBON WIFI один из них работает в режиме PCIe 5.0, а остальные – в режиме PCIe 4.0. У модели форм-фактора mini-ITX имеется три слота M.2.



Серия MAG пользуется большой популярностью среди геймеров. Модель MAG Z790 TOMAHAWK WIFI готова справиться с любыми нагрузками благодаря мощной системе питания, выполненной по схеме «16+1+1 фаза» с 90-амперными силовыми модулями и парой 8-контактных процессорных разъемов питания. В техническое оснащение устройства входит слот PCIe 5.0 и сетевые адаптеры 2.5G Ethernet и Wi-FI 6E. Помимо версии с поддержкой памяти DDR5 будет доступна и DDR4-версия.



Серия PRO, предназначенная для корпоративных пользователей и профессионалов, – это стабильность, функциональность и высококачественная элементная база. Платы PRO Z790 обладают системой питания, выполненной по схеме «16+1+1 фаза», и предлагают множество скоростных интерфейсов, включая слот PCIe 5.0, порты 2.5G Ethernet и USB 3.2 Gen2x2 Type-C, а также беспроводной модуль Wi-Fi 6E. Для твердотельных накопителей в слотах M.2 предусмотрено охлаждение радиаторами Shield Frozr. Серия состоит их шести моделей, среди которых есть версии с поддержкой памяти DDR5 или DDR4, со встроенным адаптером Wi-Fi и без него.



Процессоры Intel Core 13-го поколения вставляются в разъем LGA1700, что позволяет обеспечить их обратную совместимость с материнскими платами предыдущей 600-й серии путем простого обновления прошивки BIOS. Новый код BIOS для плат MSI 600-й серии будет доступен для скачивания в момент выхода процессоров на рынок. Платы MSI Z790 поступят в продажу в ближайшее время.