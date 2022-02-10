MSI MEG Z690 GODLIKE - флагманская материнская плата с WI-FI 6E и не только

10 февраля 2022, 14:45

MSI представила целый ряд материнских плат для различных категорий пользователей. Однако свое лучшее решение компания оставила напоследок. И вот завеса тайны спала, и MSI с гордостью представляет флагманскую модель платформы Z690 - материнскую плату MEG Z690 GODLIKE.



Главная цель материнской платы GODLIKE очевидна – обеспечить энтузиастов наилучшей производительностью и опытом вне зависимости от их конечных желаний. Будь то попытка установить рекорды по разгону, кастомизация красочной игровой системы с ARGB подсветкой и LED панелью или простое желание собрать самую мощную сборку, какую только можно представить, MEG Z690 GODLIKE стоит на вершине возможностей платформы Z690.

Радиатор охлаждения VRM-зоны выполнен в тёмных тонах, выглядит довольно массивно (а значит будет эффективным) и идеально вписывается в общий дизайн системной платы, неся на себя оригинальную текстуру из треугольников. По-настоящему же ярким элементом дизайна является комбинация элементов дизайна из закаленного стекла и фирменного дракона, переливающегося красочными цветами.Под впечатляющим мощным внешним видом GODLIKE скрывается несколько запатентованных решений для охлаждения самых горячих элементов материнской платы. Среди них - алюминиевый радиатор увеличенного размера и тепловая трубка, соединяющая два радиатора MOS для большего баланса по распределению тепла. Отдельным пунктом стоит отметить эксклюзивный дизайн рёбер радиатора, который в сочетании с термоинтерфейсом 7 Вт/м·K обеспечивает отличную теплопроводность. Достойна упоминания и двухсторонняя система охлаждения M.2 Shield Frozr, которая защищает от перегрева высокоскоростные накопители M.2 и помогает геймерам насладиться их экстремальной производительностью.Материнская плата GODLIKE оснащена первым в отрасли встроенным сенсорным ЖК-дисплеем, который обеспечивает непревзойдённый уровень диагностики системы и управление параметрами разгона, производить который можно через специальное программное обеспечение.Приборная панель M-Vision легко фиксируется на материнской плате за счёт специализированной магнитной конструкции. Однако Вы можете подключить её и сзади - к USB-порту - и она также будет работать, но теперь уже в режиме удаленного проводного терминала. Вы можете разместить её где угодно (в пределах длины USB-кабеля). Куда бы вы её ни установили, ваша работа по настройке системной платы и контролю происходящего перейдёт на совершенно иной уровень.Основой высочайшего уровня производительности платы MEG Z690 GODLIKE является передовая 20+2-фазная SPS (Smart Power Stage) система питания с силой тока до 105A на фазу. Все это великолепие дополняется двумя 8-контактными коннекторами питания с эксклюзивной технологией Core Boost и восьмислойной печатной платой серверного уровня с увеличенным содержанием меди слоями. Такими образом, сведя воедино все новейшие разработки и технологии, материнская плата GODLIKE готова с лёгкостью раскрыть потенциал последнего поколения процессоров Intel.Системная плата MEG Z690 GODLIKE имеет целых шесть слотов под установку твердотельных накопителей M.2, один из которых поддерживает сверхскоростной стандарт подключения Lightning Gen 5, позволяющий геймерам ощутить сверхбыстрые скорости в любой игре. Залогом высочайшего уровня производительности системы хранения данных является продуманная и передовая система охлаждения Double-Sided M.2 Shield Forzr.В арсенале материнской платы GODLIKE имеется множество новейших технологий для решения любых задач. Так, на панели ввода/вывода имеется суперскоростной интерфейс 10G Super LAN и беспроводное решение WI-FI 6E с MSI LAN Manager. Для подключения сторонних девайсов прилагаются два ультрабыстрых порта Thunderbolt 4 и USB 4.0, а также два фронтальных порта USB 3.2 Gen 2x2 Type-C с пропускной способностью 20 Гб/сек. Не стоит забывать и о двух слотах Lightning PCIe 5.0, памяти стандарта DDR5 и усовершенствованный аудиокодек Audio Boost 5 HD. Обеспечить же производительность уровня «GODLIKE» поможет фирменное приложение MSI Center.