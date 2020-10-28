Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X

28 октября 2020, 9:45

Компания Micro-Star International (MSI) представила две новые материнские платы — MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X.

Обе новинки построены на базе логики AMD B550 и предназначены для геймеров, а также энтузиастов оверклокинга.



Поскольку обе материнские платы предназначены для разгона процессоров Ryzen, основной упор в них производитель сделал на использовании качественной компонентой базы и системы охлаждения, а не на обилии RGB-подсветки. Платы выполнены в строгом чёрном цветовом исполнении. Подсистема питания процессора моделей MEG B550 Unify и Unify-X состоит из 16 фаз питания по схеме 14+2 с пиковым током 90 А по каждой фазе. На платах имеется по 14 дросселей Titanium III.

За охлаждение силовых элементов в представленных моделях отвечают массивные алюминиевые радиаторы, объединённые медной теплопроводной трубкой. Примечательно, что большой радиатор цепи питания процессора состоит полностью из алюминия, а не алюминия и пластика, как это обычно делают производители материнских плат. Между радиаторами и цепями питания находится термопрокладка.

Чипсет и слоты M.2 для установки NVMe-накопителей также охлаждаются алюминиевыми радиаторами. Всего у каждой платы предусмотрено наличие четырёх слотов M.2. Три из них поддерживают новый стандарт PCI Express 4.0.



По данным производителя, материнская плата MSI MEG B550 Unify использовалась для разгона центрального процессора Ryzen 5 3600XT до частоты 6155,35 МГц, что в свою очередь оказалось новым мировым рекордом для данного процессора.

Что касается разгона оперативной памяти, то используя плату MSI MEG B550 Unify-X штатный оверклокер компании Кован Янг (Kovan Yang) разогнал модуль ОЗУ Crucial стандарта DDR4 объёмом 8 Гбайт до 6536 МГц.



Единственное различие между платами MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X заключается в том, что вторая имеет только два слота для оперативной памяти DDR4, но поддерживает работу с ОЗУ с более высокой частотой. MEG B550 Unify в свою очередь оснащена четырьмя разъёмами DDR4. Для обеих моделей также заявлена поддержка беспроводного стандарта связи Wi-Fi 6 AX и наличие 2,5-гигабитного сетевого разъёма.