Две материнские платы MSI отмечены наградами European Hardware Awards 2020

29 июля 2020, 9:15

Компания MSI, ведущий производитель материнских плат в мире, с гордостью объявляет о том, что две модели MSI стали обладателями наград European Hardware Awards 2020 в номинациях «Лучшая материнская плата форм-фактора ATX» и «Лучшая материнская плата форм-фактора mini-ITX».

Продукты-победители отбираются представителями девяти ведущих СМИ в области компьютерных технологий и более чем сотней европейских журналистов на основе анализа характеристик и практического тестирования. Устройства MSI выигрывают в категории ATX вот уже второй год подряд, а в этом году модель MEG Z490I UNIFY стала лучшей и в категории mini-ITX. Это еще раз свидетельствует о лидирующей позиции MSI в качестве производителя материнских плат.Выполненная в стиле «милитари» материнская плата B450 TOMAHAWK MAX рождает ощущение силы и прочности, которое подчеркивается радиатором увеличенного размера и полностью черной расцветкой. Эффективная система охлаждения гарантирует стабильность под высокими нагрузками, а технология Core Boost – подачу нужного напряжения на процессор с максимальной точностью. Для подключения скоростных твердотельных накопителей и периферийных устройств на плате имеется пара слотов M.2 и интерфейс USB 3.2 Gen2 на базе контроллера AMD. Полностью совместимая с новейшими процессорами Ryzen, плата B450 TOMAHAWK MAX предлагает геймеру все, что нужно для победы в любой игре!Модель MEG Z490I UNIFY предназначена для пользователей, которые предпочитают неброское оформление компьютера – в черном цвете и без многочисленных светодиодных огней. Ориентированная на геймеров и энтузиастов, предпочитающих миниатюрные компьютерные системы, она может похвастать продуманной системой охлаждения, включающей алюминиевый кожух и радиатор Frozr, а также эксклюзивной системой питания, состоящей из восьми фаз с прямым подключением, в которой применяются ШИМ-контроллер ISL и силовые модули, рассчитанные на ток до 90 А. Среди реализованных на плате интерфейсов – Thunderbolt 3 (скорость передачи данных – дор 40 Гбит/с), 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6.