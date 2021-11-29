MSI представляет материнские платы серии X570S

29 ноября 2021, 16:15

AMD выпускает новые процессоры Ryzen 5000-й серии, и MSI предлагает для них новые материнские платы X570S, которые отличаются не только улучшенными характеристиками, но и свежим дизайном.

Серия X570S полностью совместима с новейшими процессорами AMD Ryzen 5000. Чтобы гарантировать стабильную работу мощных чипов, инженеры MSI проапгрейдили систему питания. На платах MEG X570S она выполнена по схеме 16+2 с прямым подключением фаз и 90A силовыми модулями, а на платах MPG X570S в минимальном варианте – по схеме 12+2 с зеркалированием фаз и 75A силовыми модулями. Модели MAG X570S TORPEDO MAX и MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI используют систему питания 12+2 с зеркалированием фаз и 60-амперными силовыми модулями.Важным изменением в системе охлаждения является отсутствие вентиляторов, что помогает избавиться от пыли и шума. А чтобы чипсет не перегревался, его радиатор была значительно увеличен. Для охлаждения твердотельных накопителей на платах X570S имеется по крайней мере один радиатор M.2 Shield Frozr, а у модели MEG X570S ACE MAX такими радиаторами, причем двухсторонними, оснащены все четыре слота M.2.Сетевые возможности материнских плат MSI серии X570S представлены встроенным проводным контроллером 2.5G Ethernet и беспроводным адаптером новейшего стандарта Wi-Fi 6E, поддерживающим работу в диапазоне 6 ГГц. Число доступных слотов M.2 – не менее двух, а у модели MEG X570S UNIFY-X MAX достигает шести. Кроме того, у моделей MEG X570S имеется интерфейс USB 3.2 Gen2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с.Среди новых продуктов выделяется MPG X570S CARBON EK X: 6-слойная печатная плата серверного класса с увеличенным содержанием меди и моноблок для охлаждения процессора и силовых элементов гарантируют стабильную работу компьютера без лишнего шума. Встроенный индикатор позволяет отслеживать статус системы водяного охлаждения. Во внешнем виде устройства взгляд привлекают элементы из карбонового волокна. Система питания выполнена по схеме 14+2 с зеркалированием фаз и 75A силовыми модулями. Среди интерфейсов – четыре слота M.2 (PCIe 4.0) с радиаторами M.2 Shield Frozr, сетевые контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E, а также фронтальный порт USB 3.2 Gen2 Type-C.Еще одним апгрейдом, достойным внимания, является аудиосистема Audio Boost 5. У модели MEG X570S ACE MAX она представлена в продвинутой версии Audio Boost 5 HD. Также стоит отметить впечатляющий внешний вид новых плат. Модель MAG X570S TORPEDO MAX выполнена в синем цвете, который уже стал популярным среди поклонников бренда MSI. Она будет гармонично сочетаться с новым корпусом MSI – MAG VAMPIRIC 300R PACIFIC BLUE.