MSI представила материнскую плату MPG X570S Carbon EK X с водоблоком

19 августа 2021, 10:15

Компания MSI представила материнскую плату MPG X570S Carbon EK X на чипсете AMD X570S, оснащённую водоблоком от компании EK Water Blocks.

Новинка предназначена для использования с процессорами серий AMD Ryzen 5000, Ryzen 5000G, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 2000 и Ryzen 2000G.

Установленный водоблок обеспечивает охлаждение не только процессора, но и элементов подсистемы питания (VRM) материнской платы. В составе охладителя применяются никелированная медная пластина и акриловый корпус, дополняемый элементами, имитирующими внешний вид углеродного волокна — дань уважения серии материнских плат Carbon. Кроме того, водоблок оснащён RGB-подсветкой и индикатором потока жидкости. В комплект поставки также включено устройство для проверки утечек, которое можно интегрировать в контур системы охлаждения.



Материнская плата MSI MPG X570S Carbon EK X оснащена усиленной подсистемой питания, построенной по схеме 14+2 фазы, предлагает поддержку высокоскоростной оперативной памяти с частотой до 5300 МГц и оборудована двумя разъёмами M.2 стандарта PCIe 4.0 с установленными радиаторами охлаждения MSI Shield Frozr.

Производитель также оснастил новинку прочими функциями, свойственными для материнских плат премиального класса. Среди них: поддержка технологии звука Audio Boost 5, 2,5-гигабитный разъём LAN, наличие разъёмов USB 3.2 Type-C, поддержка беспроводных стандартов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, а также подсветка Mystic Light. Тем не менее, MPG X570S Carbon EK X лишена выделенных физических кнопок, отвечающих за включение системы, обновление BIOS и сброс настроек CMOS, которые можно встретить у других моделей материнских плат данного сегмента.

Производитель оценил материнскую плату MPG X570S Carbon EK X в $550 и €550 в зависимости от региона. В продаже новинка должна появиться 6 сентября, однако на неё уже можно оформить предзаказ на официальном сайте компании EK Water Blocks.

(С) 3dnews