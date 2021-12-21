EK представила водоблок с подсветкой для платы ASUS ROG Strix X570-I Gaming

21 декабря 2021, 12:45

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала водоблок EK-Quantum Momentum², специально спроектированный для компактной материнской платы ASUS ROG Strix X570-I Gaming.

Новинка использует архитектуру EK Velocity². Тепло отводится не только от центрального процессора (в данном случае чипа AMD в исполнении AM4), но и от других компонентов, в частности, от зоны VRM и элементов набора логики X570. Таким образом, отпадает необходимость в применении каких-либо вентиляторов для обдува процессора и платы.



Высокая эффективность охлаждения обеспечивается даже при относительно небольшой скорости потока жидкости. Это позволяет применять не слишком мощные помпы или помпы, работающие с небольшой скоростью.



Основание выполнено из пластины электролитической меди с никелевым покрытием. Верхняя часть предусматривает использование прозрачного акрила.



Реализована многоцветная адресуемая подсветка D-RGB на основе 19 светодиодов. Она совместима с технологией ASUS Aura Sync, что позволяет синхронизировать эффекты с другими компонентами компьютера.

Водоблок EK-Quantum Momentum² ROG Strix X570-I Gaming D-RGB – Plexi доступен для заказа по цене около 168 евро (без НДС).

(С) 3dnews.