ASUS ROG Strix B450-I Gaming – новая компактная игровая плата

На официальном сайте тайваньской ASUS "всплыли" спецификации новой материнской платы ROG Strix B450-I Gaming.
Особенностями этого решения являются компактные габариты, поддержка DDR4-3600, наличие "на борту" беспроводного сетевого адаптера, а также комплектного радиатора для M.2-накопителя и настраиваемой RGB-подсветки ASUS Aura.
У этой новинки ASUS семифазная система питания процессорного гнезда. Дополнительным разъемом питания служит 8-контактный EPS12V.
Пользователь может установить 32 ГБ оперативной памяти.
Аудиосистема представлена 8-канальным контроллером ROG SupremeFX S1220A. Все сетевые соединения положены на Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) и неназванный контроллер Wi-Fi (2×2 802.11ac)/Bluetooth.
Релиз новинки уже состоялся.