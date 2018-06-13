ASUS ROG Strix B450-I Gaming – новая компактная игровая плата

13 июня 2018, 13:45

На официальном сайте тайваньской ASUS "всплыли" спецификации новой материнской платы ROG Strix B450-I Gaming.

Особенностями этого решения являются компактные габариты, поддержка DDR4-3600, наличие "на борту" беспроводного сетевого адаптера, а также комплектного радиатора для M.2-накопителя и настраиваемой RGB-подсветки ASUS Aura.У этой новинки ASUS семифазная система питания процессорного гнезда. Дополнительным разъемом питания служит 8-контактный EPS12V.Пользователь может установить 32 ГБ оперативной памяти.Аудиосистема представлена 8-канальным контроллером ROG SupremeFX S1220A. Все сетевые соединения положены на Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) и неназванный контроллер Wi-Fi (2×2 802.11ac)/Bluetooth.Релиз новинки уже состоялся.