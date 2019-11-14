ASUS представляет материнские платы TRX40 для процессоров AMD Ryzen Threadripper

14 ноября 2019, 15:45

Компания ASUS объявляет о выходе новой серии материнских плат TRX40, в которую входят модели ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming и Prime TRX40-Pro.

Они обладают множеством усовершенствованных и новых функций, которые помогут профессионалам, энтузиастам ИТ и геймерам раскрыть весь потенциал процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения.



Процессоры Threadripper третьего поколения в связке с чипсетом TRX40 впервые реализуют шину PCI Express 4.0 в настольных ПК уровня high-end, которая предлагает 64 линии с удвоенной пропускной способностью по сравнению с PCIe® предыдущего поколения для потребностей современных твердотельных накопителей, видеокарт и профессионального AV-оборудования. Все слоты PCIe и M.2 в материнских платах ASUS линейки TRX40 используют для подключения шину PCIe 4.0.

Платы серии TRX40 предлагают поддержку до восьми слотов памяти, в которые может быть установлено до 256 ГБ оперативной памяти, работающей в четырехканальном режиме. Новые процессоры Threadripper третьего поколения, как и их предшественники, поддерживают модули памяти с коррекцией ошибок (ECC). В системах на базе новых материнских плат ASUS могут установлены модули памяти с частотой до 3200 МГц.

Материнские платы ASUS серии TRX40 предназначены для широкой аудитории пользователей: от профессионалов и «хардкорных» геймеров, которые хотят выжать максимум из своей системы, до новичков, стремящихся стать обладателем мощного современного ПК.



Материнская плата ROG Zenith II Extreme идеально подходит для профессиональных пользователей и любителей игр, желающих достичь предельных значений тактовой частоты процессора Threadripper 3-го поколения и оперативной памяти.

Во внешнем оформлении платы соблюдается баланс сдержанного индустриального дизайна и яркого стиля игрового продукта. С выключенной подсветкой Zenith II Extreme олицетворяет строгость и утонченность, но как только загорается многозонная подсветка Aura RGB, плата преображается, становясь в центре внимания окружающих. На декоративной панели, установленной на кожухе интерфейсов ввода/вывода, нанесен голографический узор Infinity Lighting, а полноцветный OLED-дисплей LiveDash позволяет выводить POST-коды, важную системную информацию и пользовательскую графику. Значительную часть лицевой стороны платы покрывает алюминиевая «броня» ROG Armor, а тыльной – металлическая пластина, предотвращающая деформацию платы при установке тяжелых видеокарт и кулеров.

В Zenith II Extreme используется усовершенствованная 16-фазная система питания для поддержки экстремального разгона. На основном радиаторе в области расположения силовых компонентов платы установлены два вентилятора, работающие в полупассивном режиме: они включаются только тогда, когда температура в соответствующей зоне достигает 60ºC. Для улучшения отвода тепла также используется тепловая трубка, соединяющая основной радиатор со вспомогательным, находящимся под панелью интерфейсов ввода-вывода. Еще один вентилятор, под радиатором чипсета, отводит тепло не только от самой микросхемы чипсета, но и от устройств в слотах M.2. Кроме того, создаваемый им воздушный поток помогает поддерживать охлаждение VRM во время разгона памяти. Каждый из этих вентиляторов управляется интеллектуальным алгоритмом, который включает его только при необходимости. Регулировать настройки режима работы вентиляторов можно с помощью утилиты Fan Xpert 4.

Обширные возможности для построения быстрой подсистемы хранения данных обеспечивают пять слотов M.2, каждый из которых использует до четырех линий PCIe 4.0, причем три слота находятся непосредственно на плате, а два – на эксклюзивном модуле DIMM.2. Для подключения высокоемких жестких дисков Zenith II Extreme предоставляет восемь портов SATA.

Работа в сети является важным аспектом современных рабочих станций и высокопроизводительных настольных компьютеров, и Zenith II Extreme оборудована сразу тремя сетевыми интерфейсами. За их работу отвечают сетевые контроллеры Intel I211-AT (стандарт Gigabit Ethernet) и Aquantia AQC-107 (стандарт 10G Ethernet). Максимальную скорость работы передачи данных в беспроводных сетях гарантирует адаптер Intel AX200 (Wi-Fi 6) cо встроенным модулем Bluetooth 5.

Недавний выход новой спецификации USB нашел свое отражение и в Zenith II Extreme. На ее задней панели содержится в общей сложности семь портов USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с и один сверхбыстрый порт USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) с пропускной способностью 20 Гбит/с. Плата также предлагает пару разъемов USB 3.2 Gen 2 для передней панели, четыре порта USB 3.2 Gen 1 и три USB 2.0.

Наконец, для того чтобы обеспечить качественное звучание в играх и при прослушивании музыки через наушники, в Zenith II Extreme используется кодек SupremeFX S1220 в сочетании с 32-битным ЦАП ESS Sabre. Благодаря программному решению DTS® Sound Unbound реализована поддержка пространственного звучания с высокоточным позиционированием источника звука.



ROG Strix TRX40-E Gaming – это стильная и функциональная плата в стандартном форм-факторе ATX для создания мощного игрового ПК. Она обладает гибкими возможностями для мониторинга и настройки конфигурации благодаря 1,3-дюймовому OLED-дисплею LiveDash. Характерный дизайн с резкими линиями отличает многие детали платы, в том числе на радиатор накопителей M.2 и экран аудиосистемы. Большая часть платы имеет черное покрытие, на фоне которого полноцветная подсветка выглядит очень выразительно.

Новая плата линейки ROG Strix оборудована 16-фазной системой питания процессора с радиатором и установленными над ним двумя вентиляторами, которые поддерживают пассивный режим работы. Надежные разъемы питания ProCool II с монолитными контактами помогают обеспечить стабильную подачу питания на многоядерный процессор Threadripper.

Плата также предоставляет широкие возможности для подключения накопителей и периферийных устройств. На ней имеется три разъема M.2, каждый из которых связан с четырьмя линиями PCIe 4.0, а также восемь портов SATA на краю платы. Сзади расположены восемь портов USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/ с, в том числе один Type-C, а также еще четыре разъема USB 2.0. Кроме множества разъемов для вентиляторов ROG Strix TRX40-E Gaming оборудована отдельными разъемами для подключения стандартных или пользовательских СВО.

На новой плате имеется три сетевых контроллера: Intel AX200 (Wi-Fi 6 + Bluetooth 5), контроллер Realtek стандарта 2.5G Ethernet и «гигабитный» контроллер Intel I211-AT. Для любителей качественного звука Strix TRX40-E Gaming оснащена аудиокодеком SupremeFX S1220 и поддерживает решение DTS Sound Unbound.



Prime TRX40-Pro – это надежная основа для построения мощной системы для профессиональной работы с мультимедийным контентом, в частности для редактирования видео и 3D-рендеринга. Плата выделяется своим футуристическим дизайном с радиатором в области VRM из полированного алюминия, который призван обеспечить эффективное охлаждение 16-фазной системы питания процессора с силовыми элементами Infineon TDA21462 и другими компонентами премиум-класса. Слоты расширения платы подключены к высокоскоростной шине PCIe 4.0: три слота PCIe x16 имеют усиленную конструкцию (технология ASUS SafeSlots), они поддерживают работу в режиме x16/x16/x16.

Каждый из трех слотов M.2 подключен к шине PCIe 4.0 x4. Профессиональные разработчики контента, работающие с массивными видеофайлами, могут установить в них SSD NVM и объединить их в RAID-массив для увеличения скорости операций ввода-вывода. Два из этих слотов находятся под отдельным радиатором. В третьем слоте M.2 твердотельный накопитель располагается вертикально, поэтому для его охлаждения используется воздушный поток, создаваемый в области центрального процессора.

На задней панели платы имеется три разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A и реверсивный порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, работающие на скорости до 10 Гбит/с для подключения быстрых внешних накопителей, аудиооборудования, профессиональных контроллеров для редактирования видео и т.д. Prime TRX40-Pro также имеет полный набор разъемов для подключения вентиляторов и систем жидкостного охлаждения, управляемых с помощью утилиты Fan Xpert 4. На плате также имеется разъем M.2 с ключом E для установки модуля Wi-Fi в типоразмере 2230. Проводное подключение через порт Gigabit Ethernet обеспечивает контролер Intel I211-AT.

Первоклассное качество звука обеспечивает аудиосистема на базе аудиокодека Realtek S1220 с разнесенными по разным слоям печатной платы аудиоканалами и экранированием дорожек для защиты от воздействия ЭМИ. Технология DTS:X Ultra служит для формирования виртуального пространственного звука при использовании наушников и акустических систем.



Материнские платы ASUS серии TRX40 будут доступны в Украине в конце ноября. Ориентировочная розничная цена ROG Zenith II Extreme составляет 22 500 грн, ROG Strix TRX40-E – 15 600 грн, ASUS Prime TRX40-Pro – 12 900 грн.