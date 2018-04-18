Новая игровая плата MSI X470 Gaming Pro Carbon AC получила поддержку Wi-Fi

Тайваньская MSI «отметилась» анонсом своей новой материнской платы - MSI X470 Gaming Pro Carbon AC.
Новинка получила поддержку модулей Wi-Fi и Bluetooth, и ориентирована на создание систем на базе платформы AMD.
MSI X470 Gaming Pro Carbon AC предлагает набор логики AMD 470. Здесь допускается установка процессоров Ryzen 3/5/7 2000 (Pinnacle Ridge) в исполнении AM4. Отмечена также поддержка 64 ГБ оперативной памяти.
Для подключения накопителей есть 8 портов SATA 3.0. Помимо этого отмечается наличие двух коннекторов M.2. Упоминается также Intel I211AT Gigabit LAN и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC1220.
Плата наделена поддержкой нескольких графических ускорителей PCIe 3.0 x16. Также есть слот PCIe 2.0 x16 и PCIe 2.0 x1.
Отдельно отмечена фирменная подсветка MSI Mystic Light с поддержкой различных эффектов.
Интерфейсная панель примечательна гнездом для клавиатуры/мыши, а еще DisplayPort и HDMI для подключения мониторов. Также есть USB 3.1 Gen2 Type-C и Type-A, гнездо для сетевого кабеля, порты USB 3.0 Gen1 и набор аудиогнёзд.
Касательно беспроводных модулей связи, здесь отмечается Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.2.
Продажи новинки должны начаться на днях. Цена пока не объявлена.