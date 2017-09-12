Материнская плата MSI X370 GAMING M7 ACK уже в продаже

12 сентября 2017, 13:45

MSI сообщает о доступности на полках магазинов новейшей high-end материнской платы для процессоров AM4 – X370 GAMING M7 ACK.

Чтобы соответствовать требованиям самых взыскательных геймеров, моддеров и компьютерных энтузиастов, кто всегда ищет самое производительное и стильное, мы представляем новую флагманскую материнскую плату X370 GAMING M7 ACK, которую уже можно приобрести в магазинах. X370 GAMING M7 ACK также является первой AM4 материнской платой в мире, на которой используется технология Killer DoubleShot PRO: LAN контроллер Killer совместно с беспроводным котроллером Killer WIFI AC.



X370 GAMING M7 ACK - это прекрасный пример того, почему MSI занимает лидирующие позиции в индустрии компьютерных игр, в направлениях инновационных разработок и производительности. Геймеры знают и доверяют MSI, потому что MSI всегда предлагает именно то, что нужно для покорения самых высоких вершин в мире компьютерных игр. Наличие мощных сетевых решений в продуктах MSI является важным аспектом для онлайн гейминга. Благодаря сетевым контроллерам Killer Ethernet E2500 и Killer Wireless 1535, материнская плата MSI X370 GAMING M7 ACK имеет лучшую сетевую производительность и отсутствие лагов в играх.



Killer DoubleShot Pro позволяет использовать оба сетевых интерфейса одновременно: беспроводной Killer и Killer Ethernet. Это позволяет увеличить общую сетевую пропускную способность. Killer Ethernet способен передавать данные на скорости 1Гб/с, в то время как пропускная способность Killer Wireless-AC (2x2 11ac) составляет 867 Мб/с. Технология Killer DoubleShot Pro использует оба сетевых интерфейса для одновременной передачи данных, что позволяет получить пропускную способность 1.867Гб/с.



Программное обеспечение Killer Control Center предоставляет пользователям возможность легко настраивать приоритет любого сетевого трафика. Приложение отображает информацию через какой интерфейс передается сетевой поток данных и сколько трафика использует каждое приложение.



Специально для геймеров, материнская плата X370 GAMING M7 ACK имеет два разъема Turbo M.2, что позволяет реализовать молниеносную загрузку системы и приложений при использовании высокопроизводительных твердотельных накопителей с NVMe. M.2 Shield FROZR также позволяет избежать троттлинга SSD устройств. Интеграция M.2 Shield FROZR с радиаторами охлаждения материнской платы, положительно сказывается на охлаждении SSD накопителей. Именно поэтому M.2 Shield FROZR позволяет предотвратить появление троттлинга SSD накопителей, позволяя им эффективно работать на максимальной нагрузке в самых продолжительных игровых сессиях.

Теперь вы можете с легкостью определять точное положения противника благодаря Audio Boost 4 и Nahamic 2+. И, поскольку плата относится к категории Enthusiast GAMING, она поддерживает беспрецедентный оверклокинг. Благодаря цифровому преобразователю питания DigitALL, большому количеству фаз и использованию технологии OC Engine2, материнская плата X370 GAMING M7 ACK является идеальным выбором энтузиастов и геймеров в качестве основы ПК с максимальным оверклокерским потенциалом. Для простого и удобного подключения новейших высокоскоростных накопителей на плате доступны разъемы Turbo U.2 с технологией Steel Armor и фронтальный USB 3.1 Gen2 Type-C.



Кроме этого, большое количество опций подключения разнообразных устройств на X370 GAMING M7 ACK делает ее идеальным решением с бесконечными возможностями кастомизации. Интегрированная светодиодная подсветка Mystic light позволит персонализировать ваш игровой ПК за счет 16.8 млн. цветов и 17 световых эффектов.