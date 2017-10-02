Платформа X299 от MSI занимает 1 место по разгону 18-ядерного i9-7980XE

2 октября 2017, 11:45

Используя материнскую плату X299 XPOWER GAMING AC, оверклокер ZeR0_Dan устанавливает новый рекорд по частоте работы процессора.

Несколько месяцев назад оверклокер Toppc, входящий в команду MSI, использовал материнскую плату MSI X299 GAMING PRO CARBON AC и охлаждение жидким азотом, чтобы впервые заставить модули памяти DDR4 заработать на частоте 5,5 ГГц, а сегодня компания MSI с гордостью сообщает об еще одном рекорде: оверклокер ZeR0_Dan сумел превзойти планку в 6 ГГц для частоты работы процессора (Intel i9-7980XE), применив для этого материнскую плату MSI X299 XPOWER GAMING AC.Таким образом, флагманская материнская плата MSI позволила поставить новый мировой рекорд оверклокинга, что является еще одним свидетельством доминирующего положения компании MSI в качестве разработчика высокопроизводительных и высококачественных продуктов на базе платформы Intel X299, не только обладающих широким набором эксклюзивных игровых функций, но и способных показывать великолепные результаты в условиях экстремального разгона.