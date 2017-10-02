Платформа X299 от MSI занимает 1 место по разгону 18-ядерного i9-7980XE

Используя материнскую плату X299 XPOWER GAMING AC, оверклокер ZeR0_Dan устанавливает новый рекорд по частоте работы процессора.
Несколько месяцев назад оверклокер Toppc, входящий в команду MSI, использовал материнскую плату MSI X299 GAMING PRO CARBON AC и охлаждение жидким азотом, чтобы впервые заставить модули памяти DDR4 заработать на частоте 5,5 ГГц, а сегодня компания MSI с гордостью сообщает об еще одном рекорде: оверклокер ZeR0_Dan сумел превзойти планку в 6 ГГц для частоты работы процессора (Intel i9-7980XE), применив для этого материнскую плату MSI X299 XPOWER GAMING AC.
Таким образом, флагманская материнская плата MSI позволила поставить новый мировой рекорд оверклокинга, что является еще одним свидетельством доминирующего положения компании MSI в качестве разработчика высокопроизводительных и высококачественных продуктов на базе платформы Intel X299, не только обладающих широким набором эксклюзивных игровых функций, но и способных показывать великолепные результаты в условиях экстремального разгона.