Материнские платы Gigabyte и MSI на чипсете Intel Z690

22 октября 2021, 12:45

В распоряжении портала VideoCardz оказались изображения 12 моделей материнских плат серии Aorus Z690, включая версии Xtreme, Master, Ultra, Pro и Elite, а также решения серий Gigabyte Z690 Aero и Z690 Gaming X. Кроме того, источник поделился изображениями материнских плат UNIFY и UNIFY-X от компании MSI. Все платы будут предназначаться для использования с новыми процессорами Intel Core 12-го поколения.

Компания Gigabyte также планирует выпустить материнские платы Aorus Elite в форм-факторах Micro-ATX и Mini-ITX, и оверклокерскую модель под названием Tachyon. Версия Xtreme также будет выпускаться с предустановленным водоблоком для подключения к жидкостной системе охлаждения. Она получит название Xtreme WaterForce. К сожалению, в текущей утечке изображений этих плат не оказалось.



Вероятнее всего, многие из указанных материнских плат появятся в продаже 4 ноября. В тот же день ожидается релиз новых процессоров Intel Core 12-го поколения.

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