Комментарии GIGABYTE к вопросу о функционировании материнских плат Z690I AORUS

18 мая 2022, 9:45

Изучая отчеты и замечания клиентов в отношении эксплуатации материнских плат Z690I AORUS ULTRA, мы сделали для себя вывод, что при определенных условиях имеет место быть нестабильная работа системы, в частности, средствами контроля фиксируется ошибка WHEA PCIe в случае установки в систему отдельных моделей PCIe Gen4 графических плат.

Изменение режима работы видеоускорителя на PCIe Gen3 в среде BIOS Setup материнской платы, помогает устранить выявленные недочеты.



Специально для владельцев материнских плат Z690I AORUS ULTRA, которые отмечают нестабильную работу системы по указанной выше причине, компания GIGABYTE организовала особую программу, в рамках которой пользователи смогут получить материнскую плату Z690I AORUS ULTRA PLUS (или эквивалентную), в качестве замены приобретенной ими модели, или оформить заявку на возврат денежных средств. Подробнее о продукте на замену см. https://www.gigabyte.com/Press/News/1990



Специальная программа распространяется на всех клиентов, которые приобрели модель Z690I AORUS ULTRA DDR4 или модель Z690I AORUS ULTRA DDR5 у сторонних розничных продавцов. Пользователи, которые уже инициировали или завершили процедуру RMA, также смогут обратиться к нам с соответствующим заявлением. Обращаем Ваше внимание, отдельные пункты реализуемой программы могут различаться в зависимости от региона.



Выполнить процедуру регистрации для участия в программе клиенты GIGABYTE смогут, начиная с 10 мая и по 30 ноября 2022 г. Отправить соответствующую заявку можно, воспользовавшись указанной далее ссылкой. Согласно установленной процедуры, пользователям будет предложено предоставить общую информацию по указанной форме, а также серийный номер материнской платы и копии документов, подтверждающих факт приобретения товара.



Ссылка на сайт Специальной программы GIGABYTE: https://member.aorus.com/z690i-aorus-ultra-exchange-refund