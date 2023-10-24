GIGABYTE представляет материнских платы белого цвета с поддержкой Intel

24 октября 2023, 16:15

GIGABYTE Technology, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и других компонентов для ПК, с гордостью представляет новые продукты: Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX.

Эти материнские платы используют последние инженерные разработки не только для раскрытия потенциала процессоров Intel® следующего поколения, но и поддерживают невероятные частоты DDR5-8266 и выше.Внешний вид материнских плат поражает воображение: они полностью белые. Печатные платы могут похвастаться новейшим защитным покрытием белого цвета, усиливающим почти магический эффект от подсветки. Обновленный дизайн BIOS тоже представлен в белом цвете и предлагает тщательно переработанный интуитивно понятный интерфейс. Более того, функция быстрого доступа Quick Access и девять настраиваемых вариантов в Easy Mode максимально упростят работу. Дополняет стиль изящная белая антенна; теперь сборка полностью белого ПК не потребует лишних усилий.Ещё одна важная особенность плат – инновационная система Sensor Panel Link для современных корпусов со встроенными дисплеями. Система облегчает самостоятельную сборку, снимая с пользователя заботы о том, где проложить кабели. Теперь у вас есть возможность вывести всю важную системную статистику на отдельный экран, добавив анимированные эффекты, календари, расписания и многое другое. Вы можете выбрать один из многих предложенных вариантов дизайна для вывода системной информации. Отметим и удобство механизмов EZ-Latch Click и EZ-Latch Plus для простой установки M.2 накопителей.Помимо шикарного внешнего вида эти материнские платы предлагают и совершенно новые стандарты производительности. Работа с памятью DDR5 поддерживает варианты XMP-8266 или выше, DDR5 XMP Auto Booster позволяет выжать DDR5-6000 из обычного комплекта DDR5-5600 одним кликом мышки. Эти матплаты сочетают столь ожидаемый в среде геймеров дизайн в белом цвете с непревзойденной производительностью.