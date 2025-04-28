Платы MSI серии Z890 теперь поддерживают Intel 200S Boost

28 апреля 2025, 10:15

Компания MSI объявляет о том, что все ее материнские платы серии Z890 поддерживают технологию Intel 200S Boost, поэтому геймеры, авторы контента и компьютерные энтузиасты смогут ускорить работу своей системы одним щелчком мыши.

Intel 200S Boost – передовая технология оптимизации памяти, позволяющая пользователям совершенно безопасно повышать производительность DDR5 при ее применении на материнских платах серии Z890 с десктопными процессорами Intel Core Ultra 200S K-серии. Специалисты MSI в сотрудничестве с ведущими производителями модулей памяти провели множество тестов и подтвердили совместимость их продукции с данной технологией. Подробная информация про Intel 200S Boost находится по этой ссылке..После установки совместимого процессора и комплекта памяти активировать технологию Intel 200S Boost можно моментально – через интерфейс MSI Click BIOS X. Для этого не потребуется окунаться в технические детали или вводить какие-то настройки вручную. Одним щелчком мыши пользователь получит заметный прирост производительности в играх, при обработке мультимедийного контента, равно как и при повседневной многозадачности.Поддержка технологии Intel 200S Boost реализована с помощью обновления прошивки BIOS. Рекомендуем всем владельцам материнских плат MSI серии Z890 обновить прошивку до последней версии. Скачать ее можно с соответствующей продуктовой страницы официального сайта MSI.