Литва ведет переговоры с США о размещении американского ядерного оружия

5 июня 2026, 10:15

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории.

Об этом, как сообщает Politico, заявил глава Минобороны Литвы Каунас. По его словам, обсуждения продолжаются на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе и опасений союзников по НАТО относительно региональной безопасности. Министр подчеркнул, что Литва «не остается в стороне» от этих процессов.Конституция страны запрещает размещение оружия массового уничтожения, однако президент Литвы Науседа ранее предложил внести соответствующие изменения, аргументируя это существующими угрозами безопасности.Как отмечает Politico, переговоры также совпали с планами по выводу около тысячи американских военнослужащих из Литвы. В Вильнюсе рассчитывают сохранить тесное военное сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на возможное сокращение американского контингента в Европе.