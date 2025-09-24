Хаменеи: Иран не намерен создавать ядерное оружие

24 сентября 2025, 9:15

Верховный лидер Ирана Хаменеи в своем обращении к народу рассказал о позициях страны в отношении ядерной программы и переговоров с США.

По словам Хаменеи, контакты с Вашингтоном не приносят пользы, а скорее наносят ущерб, навязывая американские условия, которые, по его мнению, могут быть невосполнимыми.Хаменеи также заявил, что Тегеран не согласится на ситуацию с нулевым обогащением урана. «Мы подняли уровень обогащения до 60%, что необходимо нашей стране. Мы не собираемся использовать ядерное оружие, но обогащение у нас есть», - заявил он.