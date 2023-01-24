Иран резко активизировал работы по созданию ядерного оружия

24 января 2023, 14:45

Британская газета Daily Express сообщила, что Тегеран стоит в шаге от создания атомной бомбы.

Мы рассказываем о том, как накаляется обстановка на Ближнем Востоке:Режим Хаменеи ускорил ядерную программу из-за массовых протестов надеясь выиграть гонку со временем. Расчет прост - никто не нападет на страну с атомной бомбой, как бы она не угнетала свой народ.Иран обогатил 75 кг урана до 60% (уровень был достигнут в ноябре 2022 года). Этого хватает для примитивной атомной бомбы, но она будет слишком тяжелой, ее невозможно будет запустить. Поэтому Иран форсирует обогащение до 90%.Хотя на создание носителя ядерного оружия уйдет 1,5 года, сам факт появления необходимых материалов для бомбы заставит Запад пересмотреть политику в отношении Хаменеи.Израиль заявил, что в самом крайнем случае в одиночку нанесет удар по ядерному центру Ирана в Фордо, где запасы обогащенного урана хранятся на глубине 60 метров.Аналитики отмечают, что для отражения возможных ударов возмездия путин может предоставить Ирану средства ПВО и данные космической разведки. Это будет жест благодарности диктатора за поставки БПЛА для ударов по Украине и его очень ждут в Тегеране.Израиль планировал нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана через 2-3 года, но изменившаяся ситуация может привести к пересмотру планов.