MSI представляет MEG Aegis Ti5 – первый в мире игровой компьютер на базе NVIDIA

8 октября 2020, 13:45

Компания MSI, ведущий производитель киберспортивного оборудования, объявляет о выходе первого игрового компьютера с видеокартой на базе графического процессора NVIDIA Ampere.

Помимо передовой конфигурации, которая может включать в себя видеокарту NVIDIA RTX 3080 и процессор Intel Core i9-10900K, модель MEG Aegis Ti5 выделяется своим оригинальным футуристическим дизайном. Ее производительности с лихвой хватит для запуска новейших AAA-проектов, а для гибкого управления режимами ее работы служит эксклюзивный геймерский регулятор. Стабильную работу компонентов обеспечивает система охлаждения Silent Storm Cooling 4. Устройство наделено современными интерфейсами, включая Thunderbolt 3. Для высокоскоростного подключения к сети у него имеются как проводной контроллер (стандарта 2.5G Ethernet), так и беспроводной модуль (Wi-Fi 6).



На передней панели компьютера MEG Aegis Ti5 размещен геймерский регулятор, который позволяет быстро переключаться между различными режимами работы. Его встроенный светодиодный дисплей может использоваться для отображения всевозможной системной информации и даже местного прогноза погоды. Геймерский регулятор также применяется для запуска игр и автоматической загрузки привязанных к конкретным играм профилей с настройками (скорость, звук, подсветка), которые задаются в приложении MSI Dragon Center.



Система охлаждения Silent Storm Cooling является эксклюзивом компьютеров MSI. В модели MEG Aegis Ti5 не только сохранено первоначальное разделение горячих компонентов (процессора, видеокарты и блока питания) по индивидуальным отсекам, но и оптимизировано расположение материнской платы – с учетом особенностей видеокарты RTX 3080. Материнская плата здесь ориентирована «вверх ногами», и ее система питания выделена в еще одну индивидуальную зону вентиляции, в которой установлен дополнительный вентилятор Propeller Fan. Такая продуманная до мелочей система охлаждения гарантирует стабильную работу мощных компонентов компьютера под любыми нагрузками.



В комплект интерфейсов, предлагаемых компьютером MEG Aegis Ti5, входит Thunderbolt 3, чья пропускная способность (40 Гбит/с) в восемь раз превышает возможности USB 3.2 Gen1. Это идеальное решение для быстрого переноса больших файлов, например, видеоматериалов в формате 4K. Сетевые интерфейсы представлены двумя проводными контроллерами (один стандарта 2.5G Ethernet, второй – 1G Ethernet) и беспроводным модулем Wi-Fi 6, чья скорость передачи данных достигает 2,4 Гбит/с, то есть сравнима с той, что предлагают проводные решения. Таким образом, пользователь имеет гибкий выбор при настройке скоростного сетевого подключения.



Голосовая связь – важнейший инструмент общения в онлайн-играх, поэтому ее качество оказывает существенное влияние на игровой процесс. Учитывая этот факт, специалисты MSI разработали программное обеспечение Sound Tune, с которым совместим MEG Aegis Ti5. Используя технологию машинного обучения, утилита Sound Tune отфильтровывает фоновые шумы в исходящем и входящем аудиопотоках, чтобы геймеры прекрасно слышали друг друга во время игры.