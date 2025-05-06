MSI представляет игровые десктопы с видеокартами GeForce RTX 50

6 мая 2025, 11:45

MSI представила новую линейку игровых ИИ-компьютеров с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии – от флагманской RTX 5090 до недавно выпущенных RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Видеокарты GeForce RTX 50 значительно повышают производительность компьютеров как в играх, так и при обработке искусственного интеллекта. Геймеры могут рассчитывать на более высокую частоту кадров, а креативные авторы контента смогут воспользоваться преимуществами ускоренного рендеринга и полноценной поддержки ИИ-приложений.

Отличительной чертой всей продуктовой линейки является интеграция технологии NVIDIA DLSS 4, которая обеспечивает прирост частоты кадров и превосходное качество изображения. В результате десктопы MSI отлично проявляют себя в свежайших игровых проектах, а также легко справляются с ресурсоемкими задачами, связанными с искусственным интеллектом.Новая линейка включает в себя шесть моделей, разработанных для удовлетворения потребностей разных категорий пользователей.Премиальные десктопы MSI собраны на базе высококлассных компонентов, включая видеокарты вплоть до GeForce RTX 5090. MEG Vision X AI 2nd является флагманским игровым компьютером на базе процессора Intel Core Ultra (Series 2), который удовлетворит своими возможностями даже самых взыскательных пользователей. Модель MPG Infinite X3 AI 2nd также использует процессор Intel Core Ultra (Series 2), а модель MPG Infinite Z3 9th оснащается процессорами AMD Ryzen 9000 – альтернативное и не менее скоростное решение. Ожидается, что MPG Infinite Z3 9th появится в продаже в мае 2025 года.Для геймеров, ищущих идеальный баланс производительности, дизайна и стоимости, MSI предлагает десктопы с видеокартами GeForce RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060. Модель MPG Trident AS AI 2nd сочетает компактный форм-фактор с мощностью процессора Intel Core Ultra (Series 2). Дополняют продуктовую линейку модели MAG Infinite S3 и MAG Infinite E1, обеспечивающие достойный уровень игровой производительности в разных ценовых категориях.Доступность новой линейки десктопов MSI с видеокартами серии RTX 50 зависит от региона.