MSI представляет игровой десктоп MPG Infinite Z3 X3D на базе AMD Ryzen X3D

Компания MSI объявляет о выпуске игрового десктопа MPG Infinite Z3 X3D работающего на базе процессора AMD Ryzen X3D с технологией 3D V-Cache.

В максимальной конфигурации центральный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D сочетается с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, обеспечивая беспрецедентный уровень производительности.

Технология 3D V-Cache, разработанная компанией AMD, позволяет увеличить объем кэш-памяти у центрального процессора и тем самым значительно поднять его производительность. В дополнение к быстрому ЦП предлагается современная видеокарта NVIDIA, причем для охвата пользователей с разными требованиями и бюджетами предлагаются конфигурации с разными моделями: GeForce RTX 5090, 5080 и 5070 Ti.В конфигурации с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090 компьютер MPG Infinite Z3 X3D выдает в игре Cyberpunk 2077 среднюю скорость на уровне 360 FPS (разрешение 3840x2160, настройки RTX Medium с активированной опцией DLSS Performance + Frame Generation 4x). Эксклюзивный режим X3D Gaming Mode, разработанный специалистами MSI и доступный через интерфейс BIOS, помогает повысить производительность на 2-20%, в зависимости от того, насколько хорошо оптимизирована игра. В целом, данный десктоп гарантирует комфортную частоту кадров в ряде популярных игр, включая Monster Hunter Wilds, Black Myth: Wukong и Forza Horizon 5. Подробная информация о его производительности в разных играх и при разных разрешениях приведена в сводной таблице.В компьютере реализована эксклюзивная технология Silent Storm Cooling AI, подразумевающая разделение корпуса на зоны с индивидуальной вентиляцией и интеллектуальную оптимизацию скорости вращения вентиляторов. В сочетании с высокопроизводительной системой водяного охлаждения и радиаторами на наиболее горячих компонентах это гарантирует защиту от перегрева даже во время длительных игровых сессий.Чтобы облегчить эксплуатацию и апгрейд компьютера, в нем реализован ряд удобных мелочей, например крепления EZ M.2 CLIP и EZ PCIe CLIP II, а доступ в корпус осуществляется без использования инструментов. Особо следует отметить поддержку большого числа накопителей: доступно три слота M.2, два отсека для 3,5-дюймовых устройств и один отсек для 2,5-дюймового устройства.Игровой десктоп MPG Infinite Z3 X3D поступит в продажу в сентябре 2025 через магазины-партнеры MSI.

В ближайшем будущем MSI планирует представить еще больше игровых десктопов с процессорами AMD, поэтому поклонники этого бренда получат еще более широкую свободу выбора.