Новые материнские платы MSI X870(E)

7 октября 2024, 12:45

MSI представляет материнские платы X870E и X870, разработанные для раскрытия полного потенциала процессоров серии AMD Ryzen 9000 для десктопов.

В линейку входят четыре модели: MEG X870E GODLIKE, MPG X870E CARBON WIFI, MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI. Эти платы не просто предлагают высокую производительность – они сочетают в себе передовые технологии, инновации и простоту использования, делая сборку и эксплуатацию вашего компьютера легким и приятным процессом.

Представляем функцию MSI Ultra Connect материнских плат X870E и X870 c сетевым подключением, накопителями и платами расширения нового поколения. Благодаря 5G Ethernet и Wi-Fi 7 пользователи могут наслаждаться скоростями до 5,8 Гбит/с. Также реализована концепция TriLink для будущих апгрейдов благодаря поддержке PCIe Gen 5.0 для графических карт и SSD следующего поколения. Порты USB4, совместимые с Thunderbolt, обеспечивают быструю передачу данных и поддерживают широкий спектр устройств, включая вывод изображения через USB-C.



MSI продолжает делать упор на простоту использования с функциями EZ DIY, которые упрощают сборку и обновление. К ним относится наш совершенно новый EZ PCIe Release для быстрой и легкой замены видеокарт. Cлот PCIe был усовершенствован благодаря второму поколению MSI Steel Armor II, которое с легкостью может поддерживать гораздо более тяжелую видеокарту. Второе поколение безвинтовых EZ M.2 Shield Frozr II, EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II и EZ M.2 Clip II обеспечивает легкий процесс установки. С EZ Conn-Design и EZ Antenna прокладка кабелей и настройка становятся еще проще и приятнее. А с дисплеем Debug LED вы получаете мгновенную диагностику, которая значительно упрощает поиск и устранение проблем.



MSI идет дальше, предлагая 8-контактный дополнительный разъем питания PCIe, совместимый с ATX 3.1, для всех материнских плат MSI X870E и X870, обеспечивая дополнительную мощность для вычислений на базе искусственного интеллекта и задач, требующих большой мощности видеокарты. Благодаря поддержке до 2,5-кратных пиковых нагрузок, он обеспечивает стабильную и эффективную производительность при больших нагрузках в любых условиях. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке.

С новыми материнскими платами X870E и X870 MSI предлагает безупречную производительность, готовность к будущему апгрейду и удобство сборки компьютера. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум от процессоров AMD Ryzen 9000.



MSI представляет MEG X870E GODLIKE — материнскую плату, которая не только превосходит ожидания, но и переписывает правила игры, предлагая идеальное сочетание производительности и эстетики. Третья версия Dynamic Dashboard оснащена 3.99-дюймовым LCD-экраном для аппаратного мониторинга, диагностики проблем, обновления BIOS и настройки персонального интерфейса. Система EZ Link упрощает кабель-менеджмент, объединяя разъемы передней панели, вентиляторов и подсветки в EZ Bridge и EZ Control Hub, что делает сборку более аккуратной и упорядоченной.



Представляем карту расширения M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5, на которой есть два дополнительных слота M.2, работающих в режиме PCIe 5.0 x4 и поддерживающих быструю замену SSD со стороны задней панели компьютера без необходимости открытия корпуса. Карта толщиной в один слот эффективно охлаждается вентилятором с двойным шарикоподшипником.



MEG X870E GODLIKE оснащена сетевыми интерфейсами Marvell 10G Ethernet, Realtek 5G Ethernet, Wi-Fi 7 и USB4, что гарантирует готовность к работе с будущими устройствами и периферией. Задняя панель интерфейсов имеет 2x USB 40G с поддержкой вывода DisplayPort, 13x USB 10G (5 x Type-C и 8 x Type-A), «умную» кнопку Smart Button для быстрого доступа к функциям, а также передний разъем USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки 60Вт. Как и другие материнские платы серии MSI 800, MEG X870E GODLIKE идеально подходит для пользователей, ищущих высокую производительность и безупречную эффективность.



Модель MPG X870E CARBON WIFI воплощает идеалы серии MPG – предлагать полнофункциональные продукты по разумной цене. Она будет идеально смотреться в любой игровой сборке черного цвета, украшенной полноцветной подсветкой.



Оснащенная 18-фазной системой питания Duet Rail и 110A интеллектуальными силовыми модулями, эта материнская плата легко справляется с самыми мощными процессорами AMD Ryzen для десктопов, как существующими, так и будущими. Увеличенный радиатор с тепловыми трубками обеспечивает эффективное охлаждение.



Безупречное подключение с 5G и 2.5G Ethernet, Wi-Fi 7 и USB4 для новейших устройств и периферии. Задняя панель интерфейсов оснащена 2x USB 40G с выводом DisplayPort, 11x USB 10G (2 x Type-C и 9 x Type-A) и «умной» кнопкой Smart Button. Материнская плата MPG X870E CARBON WIFI также оснащена передним разъемом USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки 27Вт. Как и другие платы серии MSI 800, она также включает в себя функции EZ DIY, упрощая сборку и обновление компьютера.



Благодаря игровым корням MSI Arsenal Gaming, MAG X870 TOMAHAWK WIFI славится отличным соотношением цены и качества, и модель серии 800 продолжает эту традицию, предлагая надежность, инновации и доступную цену.



Элегантный черный корпус материнской платы безупречно сочетается с любой конфигурацией. С 14-фазной системой питания Duet Rail, 80A интеллектуальными силовыми модулями и расширенным радиатором, она обеспечивает превосходную производительность для процессоров AMD Ryzen™ в течение длительных игровых сессий.

Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI следует концепции EZ DIY, упрощая установку видеокарт, M.2 SSD, радиаторов и Wi-Fi антенн. Она поддерживает Wi-Fi 7 для быстрого беспроводного соединения и 5G Ethernet для сверхбыстрого проводного подключения. На задней панели интерфейсов расположены 2 порта USB 40G с выходом DisplayPort, 2 порта USB 10G (Type-A), 3 порта USB 5G (Type-A), 4 порта USB 2.0 и разъем USB Type-C на передней панели с питанием 27 Вт для зарядки устройств.Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI – универсальное решение для работы, бизнеса и повседневного использования. Она оснащена мощным чипсетом AMD X870 по привлекательной цене. Серебристый дизайн и продвинутая 14-фазная система питания Duet Rail гарантируют стабильную работу с любыми процессорами Ryzen.Придерживаясь концепции MSI EZ DIY, плата упрощает процесс сборки за счет быстрой установки M.2 SSD, легкого демонтажа и установки видеокарт с использованием защелки EZ PCIe Clip II от MSI и безвинтовых M.2 радиаторов. Наряду с быстрым и стабильным сетевым подключением, материнская плата также поддерживает Wi-Fi 7, 5G Ethernet и USB4 и готова к будущим апгрейдам. Задняя панель ввода/вывода предлагает полный набор интерфейсов: 1x USB 40G (Type-C), 1x USB 20G (Type-C), 2x USB 10G (Type-A), 2x USB 5G (Type-A) и 4x USB 2.0.