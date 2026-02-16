Платы MSI обеспечивают поддержку процессора AMD Ryzen 7 9850X3D

16 февраля 2026, 16:15

Компания MSI рада объявить о поддержке грядущего процессора AMD Ryzen 7 9850X3D, построенного на архитектуре Zen 5 и работающего на новейшей технологии AMD 3D V-Cache.

Совместимый с материнскими платами MSI, поддерживающими платформу AMD AM5, процессор обладает 8 ядрами 16 потоками с огромным кэшем объемом 104 МБ, обеспечивая тактовую частоту до 5,6 ГГц. Максимальный TDP (Thermal Design Power — показатель максимального количества тепла) составляет 120 Вт . Разработанный для выдающейся производительности и эффективности, процессор без труда справляется с самыми требовательными игровыми задачами и задачами по созданию контента, устанавливая новый стандарт высокопроизводительных вычислений.

Одновременно с этим, на выставке CES 2026 мы также представим новую флагманскую серию материнских плат MEG X870E UNIFY-X MAX. Он разработан для сверхвысокой производительности, имеет специальную компоновку с двумя слотами DIMM и OC Engine для оверклокинг-энтузиастов. Питание осуществляется от надежной 18+2+1-фазной системы питания (110 А SPS), а охлаждение обеспечивается усовершенствованной системой терморегулирования, включающей в себя тепловую трубку Direct Touch Cross Heat-pipe и двухстороннюю защитную панель EZ M.2 Shield Frozr II.

Благодаря полной оптимизации для процессоров AMD Ryzen 9000 серии с технологией AMD 3D V-Cache, интеграции передового Wi-Fi 7 и 5G LAN для обеспечения максимальной эффективности и низкой задержки подключения для ресурсоемких приложений, MEG X870E UNIFY-X MAX готов к любым задачам. Эксклюзивный тюнинг контроллер обеспечивает мгновенное и удобное управление для энтузиастов, позволяя быстро получать доступ к настройкам разгона и сбросу CMOS-памяти одним нажатием.



Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D, полностью совместимый с экосистемой сокета AM5, в сочетании с материнскими платами MSI серии 800 MAX раскрывает свой полный потенциал. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу CLICK BIOS X от MSI пользователи получают доступ к расширенным инструментам оптимизации, таким как Latency Killer и High-Efficiency Mode, которые значительно снижают задержку памяти и позволяют произвести тонкую настройку (fine-tuning) системы. В то же время, Performance Preset и X3D Gaming Mode позволяют пользователям с легкостью извлечь максимальную производительность из своих процессоров AMD Ryzen, обеспечивая качественно новый опыт работы с ПК.



MSI продолжает расширять границы производительности материнских плат благодаря усовершенствованной системе питания и движку OC Engine, разработанному с учетом будущих потребностей. Новые функции, такие как BCLK Booster и Direct OC Jumper, позволяют легко и быстро настраивать частоту в реальном времени одним нажатием, поддерживая актуальные потребности в разгоне. Для обеспечения долгосрочной совместимости и расширенной настройки системы, обновленные материнские платы MSI серии 800 оснащены 64 Мб BIOS, предлагающим более богатый интерфейс, расширенную поддержку процессоров и бесшовные обновления для текущих и будущих процессоров AMD. BIOS AGESA PI pre-1.3.0.0 скоро будет готов для повышения совместимости и производительности процессора Ryzen 7 9850X3D.