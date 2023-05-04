Платы GIGABYTE с обновленным BIOS обеспечивают надежность на AMD Ryzen 7000X3D

4 мая 2023, 11:45

GIGABYTE предоставила уникальные материнские платы для платформы AMD Socket AM5, способные в полном объеме раскрыть незаурядный потенциал новых процессоров в составе игровых ПК.

Компания GIGABYTE тесно сотрудничает с AMD с целью предлагать нашим клиентам готовые решения, которые отличает максимальная производительность, надежность и совместимость различных компонентов на фоне безупречной работы устройств на протяжении всего срока эксплуатации. Подтверждая статус ведущего производителя материнских плат, в рамках всесторонней поддержки пользователей платформы Socket AM5, компания GIGABYTE выпускает новую бета-версию микрокода BIOS, которая призвана устранить потенциальный риск повреждения системы в составе материнской платы и процессора AMD Ryzen 7000X3D-серии.



Актуальная на данный момент бета-версия микрокода BIOS предусматривает наиболее безопасный диапазон настроек напряжения SOC, с целью снизить риск повреждения ЦП, как результат применения повышенного напряжения. Наряду с этим, средствами эксклюзивной опции Performance Bung (раздел Tweaker в составе оболочки BIOS Setup) пользователи могут легко оптимизировать процесс настройки напряжения питания ЦП, а также активировать оптимальное напряжение для процессора с помощью опции AMD PBO2. Указанные функции помогут задействовать на практике исключительно высокую производительность процессоров AMD Ryzen 7000 X3D в полном объеме.