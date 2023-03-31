Игровые компьютеры MSI с видеокартами GeForce RTX 40-й серии

31 марта 2023, 12:15

MSI рада сообщить, что ее игровые компьютеры с видеокартами GeForce RTX 40-й серии предлагают все преимущества платформы NVIDIA Studio.

Они отличаются высокой графической производительностью, а благодаря драйверам NVIDIA Studio гарантируют безупречную стабильность работы в приложениях для создания мультимедийного контента.

Новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX выдают высочайшую частоту кадров в современных играх, но этим их возможности не ограничиваются. Оснащенные ими компьютеры MSI предоставляют доступ к бесплатному программному обеспечению NVIDIA: Broadcast, Canvas и Omniverse.Приложение NVIDIA Broadcast выводит на новый уровень качество онлайн-трансляций и видеоконференций благодаря специальным эффектам на базе ИИ, таким как удаление шумов и виртуальные фоны. Тензорные ядра, имеющиеся у графических процессоров NVIDIA RTX, обеспечивают аппаратное ускорение, поэтому такие спецэффекты можно применять в режиме реального времени одновременно с игрой и другими приложениями. Любое место станет вашей домашней студией!Превращайте простые штрихи в реалистичные пейзажи – именно это позволяет сделать приложение NVIDIA Canvas! Вскоре в нем появится поддержка панорамных изображений, что даст художникам возможность создавать красивые рисунки окружающей среды для использования в качестве фона 3D-сцен и быстрого тестирования концептуальных идей.

NVIDIA Omniverse – это система коллаборации, призванная ускорить создание 3D-проектов. Она позволяет использовать много разных приложений одновременно, предлагает инструменты улучшения контента на базе ИИ, облегчает совместную работу над проектами.



Все преимущества платформы NVIDIA Studio доступны с игровыми компьютерами MSI. Приобретая такое устройство, вы можете быть уверенными в том, что оно предоставит вам великолепную графическую производительность и невероятные креативные возможности.



Серии MEG Aegis Ti5, MEG Trident X2 и MPG Infinite X2 – это сочетание высокой скорости и безупречной надежности, что позволяет продуктивно работать в профессиональных приложениях.



Таким образом, игровые компьютеры MSI с поддержкой NVIDIA Studio будут идеальным решением для всех, кто работает с мультимедийным контентом, или просто желает иметь в своем распоряжении высокопроизводительный стационарный ПК. С ними вам не придется волноваться о технической стороне рабочих процессов, и вы сможете полностью сконцентрироваться на том, что важно – на ваших творческих идеях.