MSI представляет первые NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

9 сентября 2020, 12:15

MSI свои версии видеокарт с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Эти устройства вобрали в себя самые современные технологии в области компьютерной графики.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30, представляющие собой второе поколение чипов серии RTX, наделены новыми RT-ядрами, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивающими в играх и других мультимедийных приложениях потрясающее изображение и фантастическую частоту кадров в сочетании с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Их микроархитектура Ampere в 1,9 раза производительнее в расчете на ватт по сравнению с предыдущей, поэтому новые видеокарты гарантируют отличное качество изображения в любом разрешении – вплоть до 8K. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 воплощают в себе самый большой скачок производительности между графическими процессорами двух поколений за всю историю компании NVIDIA.Серия Gaming приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения Tri Frozr 2 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Задняя пластина с матовой отделкой не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством термопрокладок. Видеокарты украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link, доступных в приложении Dragon Center.Популярная серия Ventus возвращается в улучшенном виде – в двух вариантах, с двумя или тремя вентиляторами Torx Fan 3.0. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.Серии Gaming и Ventus составят основу продуктовой линейки MSI на базе графических процессоров GeForce RTX 30. В будущем к ней планируется добавить новые серии видеокарт.