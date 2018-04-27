MSI представляет новую линейку игровых десктопов

27 апреля 2018, 13:15

Компания MSI ставит своей целью стать лидером на рынке высокопроизводительных игровых систем.

В прошлом году ей были представлены высокопроизводительные компьютеры с ярким дизайном, и сейчас эта линейка обновляется процессорами Intel Core 8-го поколения. Кроме того, MSI предлагает игровые мониторы с изогнутым экраном, которые идеально дополняют компьютеры MSI. Вместе они представляют собой полноценное решение для того, чтобы играть без каких-либо ограничений!



Линейка игровых компьютеров MSI включает в себя модели Aegis Ti3, Aegis 3, Infinite A, Trident 3, Trident 3 Arctic и Nightblade MI3, созданные на базе новейших процессоров Intel Core 8-го поколения и дополненные эксклюзивными игровыми функциями MSI. Эти компьютеры задают передовые стандарты геймерских возможностей, далеко выходящие за пределы привычного.



На протяжении последних лет игровые компьютеры MSI становились все мощнее и компактнее, однако геймерам никогда не бывает достаточно производительности, особенно учитывая тот факт, что разработчики игр постоянно улучшают качество графики своих продуктов. Сегодня мечта о портативном игровом компьютере является вполне осуществимой с такими моделями как Aegis Ti3, флагманским продуктом с процессором Intel® Core 8-го поколения, и целой серией Trident 3, которая включает в себя мощные компьютеры размером с игровую консоль.



Помимо поддержки новых процессоров Intel® в этих устройствах реализовано множество технологий MSI, разработанных с учетом пожеланий всех любителей компьютерных игр. Используемые в них компоненты тщательно отбираются и оптимизируются для безупречной работы всей системы. Так, эффективный и тихий кулер обеспечивает стабильно высокую производительность видеокарты MSI в играх, а твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 способен передавать данные на скорости до 7200 МБ/с благодаря повышенной пропускной способности чипсета.



Кроме того, инженеры MSI создали эксклюзивную систему охлаждения Silent Storm Cooling, основная идея которой состоит в разделении внутреннего пространства корпуса на изолированные отсеки, чтобы наиболее горячие компоненты не повышали температуру остальных составляющих системы. Благодаря этому компьютеры серий Aegis Ti3 и Trident 3 выдают превосходную производительность, достаточную для любых игр, без риска перегрева и при минимальном шуме от вентиляторов.



Специалисты MSI творчески подходят к разработке конструкции игровых компьютеров, чтобы наделить их оригинальным внешним видом и сделать максимально удобными в использовании. Серия Aegis 3 – это невероятный, но при этом практичный дизайн, а модели серии Nightblade MI3 являются настолько компактными, что их без трудно можно переносить куда угодно.



Компоненты в корпусе компьютеров MSI доступны для апгрейда благодаря съемным панелям, поэтому в любой момент можно обновить конфигурацию, чтобы производительность соответствовала современным требованиям не только сейчас, но и в будущем. Накопители, оперативная память, видеокарта – все эти составляющие легко заменяются по мере необходимости, при этом технология Steel Armor делает графический слот более прочным, защищая его от физических повреждений при установке массивного устройства. Для переноски компьютера с геймерской вечеринки на следующую в корпус встраивается удобная ручка.



Мониторы MSI серии Optix MPG27, ставшие лауреатами выставки CES-2018, используют VA-матрицы со светодиодной подсветкой и обладают превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), что делает их оптимальным выбором для динамичных игр различных жанров. В них впервые применена полноцветная встроенная подсветка SteelSeries GameSense, выполненная в виде нескольких раздельных сегментов на передней и задней панелях монитора, которые можно программировать с помощью приложения SteelSeries Engine на отображение всевозможной игровой информации (таймеры, кулдауны, извещения коммуникационной утилиты Discord и т.д.).



Продукты MSI созданы для всех увлеченных геймеров, которые привыкли побеждать. Больше не нужно долго искать наилучшие компоненты для идеальной игровой системы, ведь решение уже найдено – это игровой компьютер MSI, дополненный изогнутым монитором, аксессуарами и программным обеспечением MSI!