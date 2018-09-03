Каждый покупатель ПК MSI получает софт на $400

3 сентября 2018, 11:15

Компания MSI предлагает полноценный комплект программного обеспечения для творческой работы всем покупателям компьютеров Trident, Infinite и Aegis, оснащенных процессором Intel Core i7.

Начиная с 1 сентября 2018 года и в течение четырех последующих месяцев, покупателю любого участвующего в акции продукта будет выдаваться код на получение программного комплекта Creator Software Pack. В него входят приложения MAGIX Movie Edit Pro Plus 2018, MAGIX Samplitude Music Studio 2017 и другие – всего 7 приложений для творческой работы. Акция проводится по всему миру, кроме Китая. Все участвующие в ней компьютеры оснащаются процессором Intel Core i7, который гарантирует высокую производительность, необходимую для комфортной работы над будущим шедевром.



Период проведения акции: с 1 сентября по 31 декабря 2018 года (при условии наличия соответствующих продуктов).

