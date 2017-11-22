Infinite X: 1-й в мире игровой компьютер с процессором Intel Core 8-го поколения

22 ноября 2017, 11:15

MSI представляет новую модель в серии стационарных компьютеров Infinite.

Созданная для увлеченных любителей компьютерных игр, которые желают играть по своим правилам, она впервые предлагает им всю мощь процессоров Intel Core 8-го поколения, которые дополнены великолепными видеокартами MSI. Если же пользователь пожелает получить еще больше скорости, то он сможет разогнать компьютер, ведь новое поколение процессоров Intel обладает разблокированным множителем частоты и поддерживает оверклокинг. За стабильную работу столь мощных компонентов отвечает эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling 3, которая справляется со своей работой с минимальным уровнем шума.



Чтобы компьютер никогда не спасовал перед новыми играми, предоставляется возможность удобного апгрейда его компонентов. Например, пользователь может без каких-либо проблем увеличить объем подсистемы хранения данных, чтобы установить на компьютер еще больше игр. Игровую ориентированность модели подчеркивает персонализируемый дизайн, в котором можно выделить прозрачную боковую панель из закаленного стекла и красочную подсветку Mystic Light.



В компьютере Infinite X используется не референсная, а оригинальная видеокарта, в которой реализовано множество оптимизаций, разработанных специалистами MSI. В частности, на нее устанавливается более мощная система охлаждения, обеспечивающая стабильную работу устройства при низком уровне шума.



Сердцем этого игрового компьютера является новейший процессор Intel Core восьмого поколения, который относится к серии K, а значит может легко разгоняться. Для этого не понадобится сложное программное обеспечение, и вам даже не придется открывать корпус. Чтобы ускорить процессор и добиться более высокой производительности в играх и других «тяжелых» приложениях, достаточно воспользоваться удобной утилитой от MSI.



Инженеры MSI создали эксклюзивную систему охлаждения, основная идея которой состоит в разделении внутреннего пространства корпуса на изолированные отсеки, чтобы наиболее горячие компоненты не повышали температуру остальных составляющих системы. Благодаря этому компьютер Infinite X выдает превосходную игровую производительность без риска перегрева и при минимальном шуме от вентиляторов.



Склоняетесь к классическому образу игровой системы или предпочитаете любоваться всеми компонентами своего компьютера сквозь прозрачное окошко? С моделью Infinite X вам доступен выбор между двумя боковыми панелями: одна – традиционная черная, а в другой используется прочное стекло толщиной 4 мм.

Все компоненты в корпусе компьютера Infinite X доступны для апгрейда, поэтому вы всегда сможете обновить конфигурацию, чтобы его производительность соответствовала современным требованиям не только сейчас, но и в будущем. Накопители, процессор, видеокарта – все эти составляющие Infinite X легко заменяются по мере необходимости.