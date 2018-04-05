MSI представляет игровые ноутбуки флагманской серии GT с Intel Core i9

5 апреля 2018, 10:15

Компания MSI представила новое поколение ноутбуков флагманской серии GT, в которых используются только что выпущенные процессоры Intel Core 8-го поколения, включая оверклокерские модели Core i9.

В сочетании с мощными графическими подсистемами NVIDIA SLI и механическими клавиатурами это обеспечивает высокую производительность и игровой комфорт, сравнимый с теми, что предлагают стационарные геймерские компьютеры.



"Мы рады поддержать компанию MSI в выпуске новой линейки игровых платформ, – заявил Пол Донован, вице-президент Microsoft по партнерским устройствам и решениям. – Используя Windows 10 и процессоры Intel 8-го поколения, эти системы подарят геймерам массу новых впечатлений"



GT75 Titan – первый игровой ноутбук с 6-ядерным процессором Intel Core i9, способным выполнять 12 вычислительных потоков одновременно. Процессор обладает разблокированным множителем частоты, поэтому его можно разгонять для достижения еще большей производительности (на 70% выше, чем у Core i7 предыдущего поколения), а эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Titan обеспечит стабильность под любыми нагрузками. Дополнительные ядра будут особенно полезными при стриминге игр или для продуктивной работы в многозадачном режиме. Мощный процессор дополнен высокопроизводительной графической подсистемой: две видеокарты GeForce GTX 1070 в режиме SLI.



Отличительным достоинством флагманской серии ноутбуков MSI является ускоренная механическая клавиатура с полноцветной подсветкой и быстрым откликом. Помимо проводного контроллера Killer 10 Gigabit Ethernet, модель GT75 оснащается беспроводным Killer Wireless-AC 1550, который в два раза опережает по своим скоростным характеристикам стандартные контроллеры Wi-Fi 802.11ac.



Модель GT83 Titan создавалась как полноценная замена полноразмерному игровому компьютеру. Это первый ноутбук, оснащенный клавиатурой с переключателями Cherry MX Speed Silver. Инновационный дизайн устройства заслужил массу восторженных откликов, в том числе от жюри выставки Computex, которое присудило ему награду «Лучший выбор». В аппаратную конфигурацию входит новейший шестиядерный процессор Intel Core 8-го поколения и SLI-связка из видеокарт GeForce GTX 1080. Новый GT83 – лучшая альтернатива полноразмерному десктопу для игр и требовательных профессиональных задач.



Продолжая славные традиции серии GT62, новый GT63 эволюционировал как эстетически, так и функционально. В максимальной конфигурации он оснащается процессором Intel Core 8-го поколения и видеокартой GeForce GTX 1080, что делает его самым высокопроизводительным 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире. Следуя новейшим трендам в области дизайна игровых устройств, GT63 оснащается светодиодной подсветкой клавиатуры SteelSeries с индивидуальной регулировкой каждой клавиши. Подсветка способна принимать 16,8 миллионов различных оттенков и отображать различные динамические эффекты, поэтому каждый такой ноутбук может приобрести совершенно уникальный внешний вид – все ограничено лишь фантазией его владельца!



Компания MSI также выпускает новую версию программного обеспечения Dragon Center, которое представляет собой центр управления всевозможными системными параметрами. В версии 2.0 это приложение получило улучшенный интерфейс, который обеспечивает еще более удобный доступ ко множеству настроек. Специальный геймерский режим служит для автоматической оптимизации системных параметров, в том числе параметров работы клавиатурной подсветки, при запуске компьютерной игры.



В ноутбуки MSI серии GT теперь устанавливаются высокоскоростные модули памяти DDR4-2666 от Samsung, а также современные твердотельные накопители (M.2, NVMe, PCI-E Gen3) того же производителя. Быстрые компоненты гарантируют высокую производительность всего устройства.