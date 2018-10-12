АСБИС будет продавать INTEL CORE I9-9900K

12 октября 2018, 15:05

АСБИС-Украина сообщает о выходе на мировой рынок нового продукта – процессора 9-го поколения Intel Core i9-9900k.

Корпорация Intel представила новинку 8 октября 2018 года на публичном мероприятии Fall Desktop Launch Event в Нью-Йорке.

Модель имеет 8 ядер, которые могут выполнять до 16 потоков команд. Базовая частота устройства равна 3,7 ГГц, а новейшая технология Intel Turbo Boost 2.0 позволяет автоматически повышать тактовую частоту до 5 ГГц.

Производитель назвал свою новинку «лучшим игровым процессором в мире». Для демонстрации его мощности непосредственно на презентации был поставлен рекорд производительности: CPU после охлаждения жидким азотом смог успешно функционировать на частоте 6,9 ГГц при активности всех 8-ми вычислительных ядер.

«Прогресс в отрасли компьютерных игр идет семимильными шагами, что требует от аппаратного обеспечения все больших возможностей. Мы как один из крупнейших IT-дистрибьюторов техники и решений не можем оставить без внимания такое событие, как появление новой революционной разработки от компании Intel. Уже скоро в нашем ассортименте появится готовое к заказам инновационное оборудование, которое будет соответствовать актуальным запросам пользователей этого сегмента.

Наша компания заинтересована в том, чтобы сделать новинку доступной для как можно более широкого круга потребителей в Украине: как геймеров-любителей и киберспортсменов, так и разработчиков игр», – прокомментировал новость Владимир Юрко, руководитель департамента дистрибуции АСБИС-Украина.