QNAP TVS-hx74T — серия NAS с портами Thunderbolt 4

26 февраля 2024, 17:45

Компания QNAP выпустила серию сетевых накопителей TVS-hx74T с 6 и 8 дисковыми отсеками и портами Thunderbolt 4 на базе процессоров Intel Core i5/i7/i9 12-го поколения, предназначенных для творческих пользователей и студий видеопроизводства.

Ключевые особенности NAS серии TVS-hx74T:Процессоры Intel Core i9, i7 и i5 12-го поколения обеспечивают высокую вычислительную мощность для совместного редактирования видео 4K на нескольких рабочих станциях;Встроенный графический процессор ускоряет перекодирование RAW-видео в реальном времени для быстрого доступа и просмотра пользователями на разных устройствах;Два встроенных порта Thunderbolt 4 обеспечивают высокую скорость передачи данных;Возможность подключения нескольких пользователей Mac/ПК с гибкой настройкой привилегий для защиты от несанкционированного доступа;Два слота M.2 2280 PCIe Gen4 x4 поддерживают твердотельные накопители M.2 NVMe для создания сверхбыстрых дисковых томов, предназначенных для работы над актуальными проектами;Дисковая емкость до 154 ТБ для удовлетворения постоянно растущих требований творческих проектов;Слоты PCIe Gen4 и встроенные порты 2,5 Гбит/c для построения скоростной сети;Операционная система QuTS hero на базе ZFS обеспечивает гибкое управление хранилищем, комплексную защиту данных и оптимальную производительность, отвечающую требованиям профессионалов;Функция самовосстановления автоматически обнаруживает и исправляет поврежденные данные, обеспечивая бесперебойное производство контента;Резервное копирование данных NAS в публичные облачные хранилища.Модификации и общие характеристики:TVS-h674T-i5-32G: 6 дисковых отсеков, 6-ядерный/12-поточный процессор Intel Core i5 12-го поколения, графика Intel UHD 730, 32 ГБ оперативной памяти DDR4;TVS-h874T-i7-32G: 8 дисковых отсеков, 12-ядерный (8P+4E)/20-поточный процессор IntelCore i7 12-го поколения; Графика Intel UHD 770; 32 ГБ оперативной памяти DDR4;TVS-h874T-i9-64G: 8 дисковых отсеков; 16-ядерный (8P+8E)/24-поточный процессор Intel Core i9 12-го поколения, графика Intel UHD 770, 64 ГБ оперативной памяти DDR4;Настольный корпус; Дисковые отсеки для 2,5/3,5-дюймовых SSD и HDD SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; Два слота M.2 2280 PCIe Gen4; Два порта Thunderbolt 4; Два порта 2,5 Гбит/с RJ45; Два слота расширения PCIe Gen4 (в слоте №2 установлен адаптер Thunderbolt 4); Порт USB 3.2 Gen2 типа C (10 Гбит/с); Два порта USB 3.2 Gen2 типа A (10 Гбит/с); Видеовыход 4K HDMI 1.4b.