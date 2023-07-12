Новые решения QNAP на выставке Computex 2023

12 июля 2023, 12:15

Компания QNAP продемонстрировала на выставке Computex 2023 в Тайбэе широкую линейку продуктов, в том числе NAS для видеонаблюдения с ускорителями на основе искусственного интеллекта, решения для резервного копирования с несколькими устройствами на различных целевых площадках, коммутаторы NDR с функциями обеспечения безопасности локальных сетей, системы хранения данных в петабайтном масштабе, NAS с интерфейсом Thunderbolt 4 и новый 100-гигабитный коммутатор. Также были представлены совместные решения на базе QNAP NAS с продукцией компаний AMD и Seagate.

TS-h3077AFU — All-Flash массив с 30 2,5-дюймовыми отсеками SATA и новейшим 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 7700 (с тактовой частотой до 5,3 ГГц) для корпоративных инфраструктур и ЦОД. Благодаря памяти DDR5 (поддерживает ECC RAM), двум портам 10 Гбит/с (RJ45), двум портам 2,5 Гбит/c и трем слотам PCIe Gen 4, позволяющими использовать адаптеры 25 Гбит/c, TS-h3077AFU отвечает бескомпромиссным требованиям к производительности виртуализации, централизованной обработки данных и мультимедиа 4K/8K. Эта серия также включает модели под 3,5-дюймовые диски SATA, в том числе TS-h1277AXU-RP и TS-h1677AXU-RP с 12 и 16 отсеками соответственно, которые являются первыми сетевыми накопителями QNAP со слотами PCIe Gen 5 M.2 для организации высокоскоростных пулов хранения SSD или ускорения кэш-памяти.



TVS-h674T и TVS-h874T — сочетают в себе интерфейс подключения Thunderbolt 4 и частное облачное хранилище, что упрощает хранение и совместную обработку мультимедиа. Модели серии TVS-x74T оснащены 12-ядерным процессором Intel Corei7 12-го поколения или 16-ядерным процессором Intel® Core i9, двумя портами Thunderbolt 4 (Type-C), двумя портами 2,5 Гбит/c, встроенным графическим процессором, двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 и двумя слотами PCIe Gen 4, позволяющими добавить адаптеры 10 и 25 Гбит/c, а также выходом 4K HDMI.



Компактный TBS-574TX — первый NAS от QNAP под твердотельные накопители E1.S, который предназначен для редактирования видео 2K/4K и задач, требующих высокой производительности. Модель сочетает в себе 10-ядерный процессор Intel Core i3 12-го поколения, сетевые порты 2,5 и 10 Гбит/c, а также интерфейс Thunderbolt, что помогает видеоредакторам и создателям контента легко переключаться между проектами или обмениваться файлами при совместной работе. Компактный и легкий TBS-574TX, размером B5 и весом менее 2,5 кг, обеспечивает мобильность и удобство применения. Адаптер-переходник E1.S на M.2 2280 также подключен к каждому дисковому отсеку, чтобы расширить выбор твердотельных накопителей.



TS-AI642 — 8-ядерный AI NAS с NPU и производительностью 6 TOPS — один из самых мощных NAS на базе ARM среди продуктов QNAP, который предназначен для приложений интеллектуального видеонаблюдения и распознавания изображений. Модель оснащена передовыми ядрами ARM Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, предлагая идеальный баланс производительности и энергосбережения по доступной цене, а также получила двойной выход 4K HDMI, контроллер 2,5 Гбит/c и слот PCIe Gen 3 для расширения сетевых возможностей интерфейсом 10 Гбит/c.

QNAP и Hailo совместно показали энергоэффективное, масштабируемое и доступное решение для видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта при крупномасштабном развертывании. Вместо покупки дорогостоящих камер с искусственным интеллектом, пользователи могут использовать приложения для распознавания лиц и подсчета людей на базе ИИ, установленные на серверы видеонаблюдения QNAP с модулями ускорения искусственного интеллекта Hailo-8 M.2.Чтобы соответствовать требованиям политик хранения архивов видеонаблюдения, приложение QVR Recording Vault предоставляет централизованное решение для долгосрочного накопления и создания резервных копий видеоматериалов даже с метаданными или информацией о распознавании лиц. Администраторы могут легко получить доступ к резервным копиям видео через компьютеры или мобильные устройства с помощью QVR Pro Client."QNAP продолжает разрабатывать передовые решения, интегрируя искусственный интеллект, облачные технологии, функции для повышения производительности и безопасности, чтобы предоставлять универсальные продукты для хранения данных, организации сетей и видеонаблюдения, которые отвечают потребностям домашних пользователей, малого бизнеса, студий мультимедиа и корпоративных заказчиков", — отметил Мейджи Чанг, генеральный менеджер QNAP.