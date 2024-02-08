QNAP TS-AI642 — NAS с нейронным процессором производительностью 6 TOPS

8 февраля 2024, 12:45

Компания QNAP представляет сетевой накопитель TS-AI642 на базе 8-ядерного процессора ARM с NPU производительностью 6 TOPS, который идеально подходит для приложений искусственного интеллекта, реализующих умное видеонаблюдение и распознавание изображений.

Высокая производительность сети до 2,5 Гбит/c и возможности расширения до 10 Гбит/c через PCIe, а также двойной видеовыход 4K HDMI помогают эффективно выполнять задачи резервного копирования и видеонаблюдения.

QNAP TS-AI642 — это первый NAS на базе архитектуры ARM на рынке готовых решений для малого и среднего бизнеса, включающий нейронный процессор для повышения производительности распознавания изображений при помощи искусственного интеллекта. Используемый 64-битный 8-ядерный процессор ARM Cortex-A76/Cortex-A55 с NPU производительностью 6 TOPS ускоряет распознавание изображений при помощи ИИ, анализ потоков видеонаблюдения и работу приложений интеллектуального наблюдения. Достигается повышение производительности на 200%* при распознавании изображений в системе управления фотографиями QuMagie, значительный прирост при захвате текста на изображениях с помощью AI OCR в системе полнотекстового поиска Qsirch, а также увеличение количества камер для анализа лиц в реальном времени. Профессиональный пакет QVR Elite включает 2 бесплатных канала и возможность расширения до 64 при приобретении дополнительных лицензий для построения системы видеонаблюдения. Благодаря двум портам HDMI можно выводить и переключать многоканальное видео на двух мониторах.TS-AI642 имеет один встроенный LAN-порт 2,5 Гбит/c, а также слот PCIe Gen3 x2, который поддерживает установку сетевой карты 10 Гбит/c. При подключении USB-модуля расширения QNAP TL-D1600S к TS-AI642 можно добавить еще двенадцать жестких дисков, чтобы суммарно получить до 350 ТБ (в случае HDD емкостью 22 ТБ в RAID 5) дискового пространства для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных, а при использовании модулей серии TR также добавляется аппаратная защита RAID.Сетевой накопитель TS-AI642 представляет собой универсальное решение для резервного копирования и восстановления данных с поддержкой универсальных облачных сервисов хранения для простого развертывания гибридного облака. Операционная система QTS позволяет регулярно делать мгновенные снимки для защиты файлов от программ-вымогателей и создавать виртуальные частные сети с помощью службы QVPN для безопасного удаленного доступа к данным на NAS.