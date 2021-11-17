Intel Core i9-12900K помог обновить рекорд производительности в 3DMark

17 ноября 2021, 9:15

Южнокорейский оверклокер с псевдонимом biso biso установил новый рекорд производительности в графическом тесте 3DMark Port Royal.

Для этого энтузиаст использовал видеокарту EVGA GeForce RTX 3090 Kingpin, а также флагманский процессор Intel Core i9-12900K.

В составе системы также использовалась материнская плата EVGA Z690 Dark Kingpin и 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 с частотой 6000 МГц. Разгон видеокарты проводился с использованием охлаждения в виде жидкого азота. Процессор разгонялся под системой жидкостного охлаждения. В итоге энтузиасту удалось поднять частоту центрального процессора до 5,4 ГГц, а графический чип видеокарты разогнать до 2895 МГц.

В таком режиме система набрала 20 014 баллов в сцене Port Royal, входящей в состав комплексного теста 3DMark. Предыдущий максимум в 19 600 баллов также принадлежит этому оверклокеру. В прошлый раз энтузиаст использовал аналогичную видеокарту и процессор Intel Core i9-10900K.

Комплектующие для эксперимента предоставила компания EVGA, отметившая, что результат графической производительности свыше 20 000 баллов с использованием одной видеокарты в тесте 3DMark Port Royal был достигнут впервые.

(С) 3dnews.