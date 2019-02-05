NVIDIA DLSS поднимает производительность в 3DMark Port Royal до 50%

5 февраля 2019, 11:45

Futuremark представила новый бенчмарк для технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) в рамках первого в мире тестового пакета для трассировки лучей 3DMark Port Royal.

Технология DLSS ускоряет рендеринг с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, при этом сохраняя ровные края объектов в 3DMark Port Royal. С включенной технологией RTX в 3DMark Port Royal геймеры получат лучшее из двух миров – красивую трассировку лучей в реальном времени и плавную смену кадров с DLSS.Смотреть видео - https://youtu.be/tLyIu3lMdAc.