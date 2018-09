Новые игры с поддержкой DLSS

14 сентября 2018, 9:45

GeForce RTX – первые графические процессоры с такой высокой производительностью, что ее хватит для самых требовательных современных игр на самых высоких настройках.

Помимо возможности создания графики фотореалистичного качества в реальном времени, архитектура Turing позволяет реализовать много других интересных возможностей, благодаря которым игровой процесс становится лучше и комфортнее. В том числе благодаря применению искусственного интеллекта.DLSS - Deep Learning Super Sampling – это новая технология, которая позволяет использовать искусственный интеллект для отрисовывания более четких изображений в играх. DLSS обеспечивает скорость вдвое выше, чем GPU предыдущего поколения при использовании традиционных методов сглаживания.В преддверии доступности GeForce RTX в продаже на следующей неделе мы рады сообщить, что еще 9 игр получили поддержку Deep Learning Super-Sampling (DLSS). На сегодняшний день уже 25 игр поддерживают эту технологию.Помимо 16 игр, анонсированных в прошлом месяце, поддержку DLSS получили следующие 9 игр:· Darksiders III от Gunfire Games / THQ Nordic· Deliver Us The Moon: Fortuna от KeokeN Interactive· Fear the Wolves от Vostok Games / Focus Home Interactive· Hellblade: Senua's Sacrifice от Ninja Theory· KINETIK от Hero Machine Studios· Outpost Zero от Symmetric Games / tinyBuild Games· Overkill's The Walking Dead от Overkill Software / Starbreeze Studios· SCUM от Gamepires / Devolver Digital· Stormdivers от Housemarque