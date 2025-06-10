Військові зможуть залишати відгуки про техніку в "Армія+"

10 июня 2025, 14:45

Про це повідомила заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Наприкінці червня у застосунку з’явиться модуль «Мої технології». Модуль спрощує взаємодію військових із постачальниками, усуваючи потребу самостійно шукати виробників чи їхню підтримку.



Він відстежує інциденти, оцінює реакцію та оперативність постачальників, допомагаючи Міноборони ефективно управляти закупівлями.



Верифіковані в «Армія+» військові вводитимуть серійний номер і залишатимуть відгук про техніку. Система автоматично визначає виробника, надсилає звернення та отримує відповідь за сервісною угодою.





